Lorella Cuccarini riceve il Tapiro d’oro e dichiara: “Non voglio essere strumentalizzata”

In questa ultima settimana, ha tenuto banco ovunque la querelle che vede protagoniste le showgirl Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.

Tutto è iniziato quando Lorella, in una intervista rilasciata al settimanale “Oggi”, ha dichiarato di essere soddisfatta delle politiche dell’attuale Governo. A tale intervista, è seguito un tweet della Parisi, nel quale definiva la collega “sovranista”. Da qui, uno scambio di vicendevoli accuse a mezzo social.

Nella puntata di questa sera di “Striscia la Notizia”, Lorella Cuccarini riceverà da Valerio Staffelli il “Tapiro d’oro”. L’inviato, intercettata la showgirl, le chiede: “Cos’è questa diatriba con la Parisi?». La Cuccarini risponde: “Non è successo niente. Facciamo finta di niente, è passato”. Ma l’inviato di Striscia vuole chiarezza: “Ma perché si è arrabbiata? Perché le ha detto che balla per Salvini?”. La ballerina replica: “Perché mi piace il confronto e non l’insulto. Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico”. Staffelli, quindi, con fare ironico, le chiede: “Con i grilli come è messa”?. E Lorella: “Fanno un po’ di rumore però sono simpatici». In chiusura, l’inviato domanda quando finirà il battibecco con la Parisi. La showgirl risponde: “Per me è chiuso”.

Sarà davvero questo l’ultimo capitolo della saga Cuccarini-Parisi? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi