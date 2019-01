Nadia Toffa si mostra in tv con i suoi capelli, ma precisa: “Non sono ancora guarita dal cancro”

In occasione della puntata di ieri sera de “Le Iene”, Nadia Toffa si è mostrata al pubblico, dopo mesi durante i quali è stata costretta ad indossare delle parrucche, a causa dei cicli di chemioterapia ai quali si sta sottoponendo, con i suoi capelli.

La conduttrice ha tenuto, però, a precisare di non essere ancora guarita dal cancro.

La puntata si è aperta con Nadia che ha fatto gli auguri di buon anno ai telespettatori, dato che la puntata è andata in onda dopo la pausa natalizia:

“Bentornati a ‘Le Iene Show’, buon anno in ritardo. Ma quanto mi siete mancati, siete meravigliosi sia voi in studio che voi a casa. Ragazzi che bello vedervi, che bello essere qua. Chi mi è mancato meno perché praticamente li ho visti tutti i giorni in redazione sono Giulio Golia e Matteo Viviani”.

La Toffa ha poi parlato della sua chioma che, ieri sera, per la prima volta, ha potuto sfoggiare. Questo, ci ha tenuto a precisare, non significa che sia guarita:

“Non vuol dire che io sia guarita però è un buon segnale, guardarsi allo specchio, riconoscersi, tornare un po com’eri”.

Dopo la puntata, Nadia ha ribadito il medesimo concetto sulla sua pagina Facebook:

“Buongiorno amici cari, che serata ieri! Che gioia essere in studio e quanta voglia di gridare avevo! Pazza di voi e dell’energia che si crea quando vi urlo nelle telecamere. Tornare coi miei capelli non significa essere guarita (MAGARI), ma è un bel segnale: un ritorno alla normalità. Guardarmi allo specchio e vedermi come mi sono sempre vista. Una magia vera e propria. Viva la vita e buon inizio settimana a tutti voi. Vi strizzo fortissimo e vi riempio di baci. N”.

Auguriamo a Nadia una tempestiva e completa guarigione.

