Paola Caruso a “Domenica Live”: “Mi è stato augurato di perdere il bambino”

La situazione sentimentale di Paola Caruso, Bonas di “Avanti un altro” e concorrente della scorsa edizione di “Pechino Express”, continua ad essere travagliata.

Paola, che aspetta un bambino dall’ex Francesco Caserta, che l’ha lasciata durante la gravidanza, ha scritto una lettera, che ieri è stata letta da Barbara D’Urso a “Domenica Live”, nella quale ha rivelato che la sorella del suo ex le avrebbe augurato di perdere il bambino che porta in grembo:

“Cara Barbara, tu e il pubblico vi siete presi a cuore la mia storia ma c’è ancora qualcosa che fino ad ora ho taciuto. Tra un mese sarò mamma, ho gestito la mia gravidanza da sola e sarò una ragazza madre. Nonostante questo sono ancora bersaglio di accuse da parte del padre del bambino e dalla sua famiglia. Ecco perché è giusto che tutti sappiano cosa ho subìto e cosa sto ancora subendo e preferisco scrivertelo in una lettera.

A me, incinta, è stato augurato di perdere il bimbo e di morire io stessa. Hai letto bene, immagino la tua faccia e quella del pubblico. Ancora mi rimbombano nella testa le parole della sorella del padre di mio figlio: la sera che mi ha cacciato di casa e mi ha augurato di perdere Michelino, di perdere suo nipote: ‘Ti auguro di perdere il bimbo per il dolore che provi’ mi disse.

Può augurare una donna questo ad un’altra? Può augurare questo una zia a suo nipote? Il padre del mio bimbo non ha mai speso una parola in mia difesa e nemmeno dopo quando un suo amico ha chiaramente scritto: ‘Dille… (Barbara non legge le parole per sua scelta: “C’è un limite a tutto”, ndr).

Andrò avanti a testa alta per Michelino perché per me il bene di mio figlio viene prima di tutto. Con infinito affetto, Paola”.

Arriverà una controreplica da parte di Francesco Caserta e la sua famiglia?

