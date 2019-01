“Banfi patrimonio dell’Unesco”, l’annuncio a sorpresa di Di Maio per “un sorriso” in commissione

“Banfi parimonio dell’Unesco”, l’annuncio a sorpresa di Di Maio

Durante un evento del Movimento 5 Stelle tenutosi a Roma sulla questione reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio ha colto di sorpresa i presenti e tutta Italia nominando Lino Banfi membro della commissione italiana dell’Unesco: “Ne approfittiamo per dare una notizia all’Italia che a me riempie di orgoglio: abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l’Italia nella commissione italiana per l’Unesco. Abbiamo fatto Lino Banfi patrimonio dell’Unesco”. L’annuncio a sorpresa sembra aver colto impreparato anche l’attore che, intervenuto sul palco dopo l’annuncio, ha svelato un divertente retroscena: “Quando mi hanno chiamato ho detto ‘che c’entro io con la Cultura?’”.

Lino Banfi: “Voglio portare un sorriso nella commissione”

Sorpresa a parte, l’attore si è detto molto onorato dell’incarico ricevuto ed ha spiegato che il suo obiettivo sarà quello di portare un sorriso in ogni Paese: “In questi casi rappresentanti all’Unesco si sono fatte con persone che si sono laureate, che conoscevano la geografia, le lingue. Io voglio portare il sorriso ovunque, anche nei posti seri”. Come sottolineato dallo stesso Banfi gli altri membri nominati per far parte della commissione sono esperti nel campo della cultura (tra i quali figura anche il regista Pupi Avati).