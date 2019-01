Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Caronni (Top Calcio 24): “Anticipiamo l’arrivo di Ramsey, a giugno può succedere di tutto. Occhio a Dybala”

Ieri sera è arrivata l’ennesima vittoria per 3-0 della Juventus contro il Chievo, con il primato in classifica sempre più consolidato (anche se lo scudetto 2018/2019 sembra ormai una pura formalità). Per quanto riguarda il mercato invece il direttore Fabio Paratici sta sondando numerose piste sia per questa sessione che soprattutto per quella estiva. Per questo motivo abbiamo contattato il giornalista di TeleLombardia e ‘Top Calcio 24’ Matteo Caronni, molto vicino all’ambiente bianconero, per avere in ESCLUSIVA un suo commento a riguardo….

“È difficile trovare un giocatore, a gennaio, in grado di dare davvero qualcosa in più a questa Juventus. L’unica operazione fattibile in tal senso sarebbe anticipare l’arrivo di Ramsey. Allegri ha bisogno di un centrocampista con 7-8 gol nei piedi e, con Khedira ancora a mezzo servizio, in rosa non c’è. Bentancur probabilmente lo diventerà, ma al momento non è ancora quel giocatore. Per il resto Paratici farà solo dei piccoli ritocchi (vedi Darmian o comunque un terzino se dovesse partire Spinazzola) e giovani per il futuro (vedi Romero del Genoa). A giugno invece può succedere di tutto. Difficile prevedere oggi le mosse succulenti, ma io terrei monitorata in maniera particolare la situazione di Dybala”.

Simone Ciloni