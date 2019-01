Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Ivano Bonetti: “Ramsey è l’ideale per questa Juve. Mandzukic imprescindibile”

Nonostante il primato in classifica che pare nessun avversario possa mettere in discussione, la dirigenza della Juventus sta lavorando senza sosta per continuare a migliorare la propria rosa e ambire costantemente a vincere su tutti i livelli.

Sulle mosse di mercato della ‘Vecchia Signora’ oggi abbiamo avuto un ospite d’eccezione; si tratta di Ivano Bonetti, centrocampista che con la maglia bianconera vinse lo scudetto ne 1986 (e con la Samp nel 1991).

In ESCLUSIVA ai nostri microfoni Bonetti ha così parlato della situazione in casa Juve:

“Difficile migliorare questa Juve, in quanto Massimiliano Allegri ha un organico di così alto livello che ha l’imbarazzo della scelta e diverse soluzioni tattiche da poter adottare. E’ fatta per lo sbarco di Aaron Ramsey dell’Arsenal a giugno, ma un elemento come il gallese lo vorrei già in questa sessione invernale. Riuscirà ad adattarsi in poco tempo ai nostri ritmi, alzando ancora più in alto il livello della mediana bianconera. Nonostante ci sia in attacco un totem come Cristiano Ronaldo non mi priverei mai di Paulo Dybala, è un 10 a tutti gli effetti e nell’ultima partita contro il Chievo ha mostrato ancora una volta le sue grandi qualità, servendo al meglio i compagni e risultando decisivo anche senza segnare. Ma la vera arma in più per Allegri è senz’altro Mario Mandzukic: riesce a farsi valere sia in fase offensiva che in quella difensiva, dando un equilibrio tattico a tutto il reparto”.

Simone Ciloni