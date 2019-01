Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film martedì 22 gennaio 2019

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 22 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 22 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 Liberi di scegliere, Il giudice del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Marco Lo Bianco, sogna di salvare i ragazzi dalla ‘ndrangheta. Con il tempo ha capito che la ‘ndrangheta non si sceglie, si eredita. Quando incontra Domenico, decide che e’ arrivato il momento di dire basta. Domenico e Teresa, capiranno che lo Stato e la Comunita’ civile, possono aiutarli a realizzare un futuro diverso, in cui poter essere liberi di scegliere. Su Rai 2 va in onda 911, La serie segue le vicende di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco di Los Angeles, sia sul lavoro che nella vita privata.

Cartabianca va in onda su Rai 3, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Su Rete 4 torna Il segreto, Carmelo suggerisce ad Isaac e Matias l’unica possibilita’ rimasta per evitare l’arruolamento: corrompere un funzionario dell’Ufficio Reclute. Matias offre ad Isaac il denaro necessario. Elsa chiede a Marcela se conosce il motivo della tristezza di Antolina e Marcela le risponde laconicamente, ma dicendo qualcosa che insospettira’ ancor di piu’ Elsa.

Adrian va in onda su Canale 5, “Adrian” sarà il cuore di uno show in onda in diretta dal teatro Camploy di Verona.

Su Italia 1 va in onda Attacco al potere 2, A Londra il Primo ministro britannico muore in modo misterioso. Al suo funerale non possono mancare tutti i leader piu’ importanti del mondo occidentale. L’evento si trasforma in un complotto per uccidere i capi piu’ potenti del pianeta. Il presidente degli Stati Uniti Benjamin Asher rischia la vita, ma il suo capo dei Servizi segreti fara’ di tutto per salvarlo. Di Martedì va in onda su La7, appuntamento settimanale con la politica e l’attualità.

Su Tv 8 va in onda Revenant – Redivivo, Soldati, esploratori, cacciatori di pelli e mercenari varcano i territori sconosciuti d’America per trarne beneficio. Glass conosce la terra più di tutti, dovrà riportare la compagnia al forte e proteggere suo figlio. Lo scontro con un grizzly lo lascia in fin di vita, Fitzgerald gli dice che resterà con lui per seppellirlo, ma lo tradirà. In cerca di vendetta Glass riuscirà a riprendersi.

Su Iris va in onda L’ultima caccia, Nel Dakota, le mandrie dei bisonti sono quasi estinte per le cacce inarrestabili. Charles e’ un cacciatore sanguinario, invece Sandy e’ stanco della carneficina. Sandy si innamora di un’indiana fatta prigioniera da Charles e fugge con lei. Charles li insegue per vendicarsi, ma alla fine sara’ proprio lui a soccombere in questa “ultima caccia”. Takers va in onda su Cielo, Leo ha dovuto scontare una pena che non ha commesso, quando esce di prigione cerca di rifarsi una vita, trova un lavoro come macchinista grazie allo zio Frank. Scopre però che nei depositi ferroviari avvengono attività non proprio legali.

Stasera in TV, martedì 22 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Liberi di scegliere

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – 911 – Luna piena – Karma

23:00 – The Eichmann Show – Il processo del secolo

Rai 3

21:20 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

22:30 – Una vita

Canale 5

21:20 – Adrian

01:37 – Uomini e Donne

Italia 1

21:25 – Attacco al potere 2

23:26 – The chronicles of Riddick

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Revenant – Redivivo

00:30 – Star Trek – Il futuro ha inizio

Iris

21:00 – L’ultima caccia

23:10 – Tomahawk – scure di guerra

Cielo

21:15 – Takers

23:15 – Polyamori

Stasera in TV, martedì 22 gennaio: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

