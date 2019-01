Emiliano Sala, l’aereo del calciatore italo-argentino è scomparso dai radar: ore di ansia

L’aereo di Emiliano Sala scompare dai radar: ore di ansia

L’aereo che portava il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, 28 anni, è attualmente disperso nella Manica. L’aereo è uscito dai radar e sono ore di ansia in attesa di sapere dove si trovi il suo aereo privato da turismo. Il velivolo sarebbe dovuto atterrare ieri in Galles alle ore 21, ma non ve n’è più traccia nei radar.

Il mondo del calcio è in ansia per il calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala, che militava nel Nantes e che era passato al Cardiff a gennaio. Sala infatti era stato acquistato dal Cardiff per 17 milioni di euro, cifra record per il club di Premier League.

Una massiccia operazione di soccorso è in corso in queste ore, si apprende dalla stampa internazionale. Due elicotteri e barche sono alla ricerca di Emiliano Sala nella zona di Guernsey-Alderney, per rintracciare l’aereo che portava due persone, fra cui Sala.

Operazioni di soccorso cominciate ma non si trova nulla

Dalla squadra di calcio britannica per ora nessuna smentita o conferma. La polizia inglese ha fatto sapere che le operazioni di ricerca di Emiliano Sala sono già cominciate, per ora non è stato trovato nulla.

Il velivolo di Emiliano Sala era un Piper Malibu, decollato ieri sera dallo scalo francese Natntes Atlantique diretto a Cardiff. L’areo è uscito dai radar vicino al faro di Casquets, attorno alle 21.30. Le condizioni meteo pessime stanno rendendo più difficile il lavoro dei soccorritori.