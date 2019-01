Enzo Iacchetti rivela: “Con Maddalena Corvaglia amore folle, poi sono diventato suo papà…”

Enzo Iacchetti racconta la sua relazione con Maddalena Corvaglia, di 30 anni più giovane

Il colpo di fulmine è scoccato quando Iacchetti presentava “Striscia la Notizia” con Ezio Greggio

Al termine della sua storia d’amore con Maddalena Corvaglia, Enzo Iacchetti si lascia andare ai ricordi. E fa il punto sui suoi progetti futuri, dove l’amore non è escluso a priori.

Enzo Iacchetti ricorda i sei anni con Maddalena Corvaglia; “Sono diventato suo papà”.

Non trattiene l’ondata dei ricordi, Enzo Iacchetti. Intervistato dall’Huffington Post, lo showman si è lasciato andare a un’analisi del rapporto con Maddalena Corvaglia, la ex compagna con cui ha trascorso gli ultimi sei anni. Una storia d’amore, la loro, nata proprio grazie a “Striscia la Notizia”, il seguitissimo format a cui il nome di Iacchetti è storicamente legato. 50 anni lui, 21 lei, al suo esordio come velina; e l’attrazione fra i due è stata subito potente e irrefrenabile.

“E’ stato un amore folle”, ricorda Enzo Iacchetti parlando dei trascorsi sentimentali con Maddalena Corvaglia. “Maddalena aveva già la testa di una donna, studiava filosofia, con lei potevi fare discorsi di qualunque genere”. Una love story che però, a un certo punto, si è incrinata. “Dopo i primi sei anni sono diventato il suo papà, ho cominciato a sgridarla per cose stupide.”

La crisi tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia

“Le prime notti”, racconta ancora Enzo Iacchetti nel corso dell’intervista, “dormivo tranquillo. Ma poi arrivava il Sabato sera e mi angosciavo.” La differenza d’età, insomma, avrebbe cominciato a pesare sul rapporto di coppia tra i due. Specialmente quando Maddalena Corvaglia invitava il compagno a uscire insieme, magari per andare in discoteca. “Io in discoteca ci ho passato la vita, ma a suonare”. E di quell’ambiente Iacchetti si è dichiarato stanco, al punto da incitare la Corvaglia ad andare senza di lui. “Erano le sei e lei rincasava felice. Ma sono certo che mi è stata fedele.“

Tuttavia, una distanza caratteriale e interessi sempre più diversi hanno contribuito ad allontanare la coppia. Tornato single, iacchetti pensa al futuro senza troppi affanni. “Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto di anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa. Ho 66 anni e non ho molto tempo per i rapporti intimi con le donne, ma spero in futuro di riuscire ancora a fare l’amore.” Senza trascurare la sua nuova carriera teatrale, con lo spettacolo “Libera Nos Domine” che secondo l’artista gli sta regalando “grandi soddisfazioni”.

Cristina Pezzica