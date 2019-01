ESCLUSIVA Sen. Dal Mas (FI): “Le frasi di Di Maio sulla Francia? Azione distrattiva per non affrontare i veri problemi del Paese”

Hanno fatto molto clamore le frasi del vicepremier Di Maio sulla Francia e la cosiddetta ‘moneta coloniale’; per questo motivo abbiamo voluto interpellare il Senatore di ‘Forza Italia’ Franco Dal Mas che in ESCLUSIVA si è così espresso a questo proposito:

“Si tratta di una azione distrattiva per non affrontare i problemi reali che ha il nostro Paese, un governo che ‘sgoverna’ e non combatte i problemi cruciali come l’aspetto economico (in particolare il tema del lavoro) e del rischio recessione. A mio parere così si cerca il capro espiatorio temporaneo, oggi è la Francia e domani un’altra cosa, un’aria di distrazione che non mi piace. La quota 100 è una misura costosa e non smantella la legge Fornero. Viene presa di mira in misura smodata la Francia quando i problemi di casa nostra sono molto importanti”.

Simone Ciloni