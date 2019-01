Francesca Cipriani su Matteo Salvini: “E’ un vero uomo”

Qualche giorno fa, Francesca Cipriani ha rivelato di avere una corrispondenza social con il Ministro dell’Interno e Vice Premier, Matteo Salvini.

A “Un giorno da pecora”, la Pupa e concorrente della scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi”, ha rivelato:

“Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo ‘che buono, gnam gnam’ e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno ‘gnam gnam’ di risposta. Ma lui risponde a tutti, è molto semplice, alla mano”.

E ancora:

“Salvini è un vero uomo, coraggioso, con gli attributi, è affascinante, anche se non l’ho mai visto dal vivo, lui ha una personalità vera”.

Francesca, dunque, stima Salvini sia come uomo che come politico. Il segretario della Lega sembra le abbia fatto dimenticare Walter Nudo, vincitore dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” per il quale la Cipriani si era presa una cotta. Proprio su Walter, in una recente ospitata a “Pomeriggio Cinque”, Francesca non ha espresso parole lusinghiere, essendo il gieffino colpevole di non aver risposto ad un suo messaggio su Whatsapp.

Adesso, nel suo cuore c’è Salvini. Quest’ultimo commenterà le belle parole che Francesca ha speso nei suoi confronti?

Maria Rita Gagliardi