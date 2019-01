Il principe William pronto a diventare Duca di Cornovaglia? Scoperti tre incontri segreti per la successione

Il principe William sempre più vicino a prendere il posto del padre? Secondo quanto riportato dal Daily Star Online il Duca di Cambrdige si starebbe preparando al takeover, ovvero a diventare il prossimo erede al trono nel momento in cui la regina Elisabetta dovesse venire a mancare ed il principe Carlo dovesse diventare re; e avrebbe a tal proposito preso parte ad una serie di incontri segretissimi per definire le modalità di successione. William subentrerà a Carlo nella gestione del ducato di Cornovaglia, acquisendo l’omonimo titolo di Duca di Cornovaglia e le proprietà, stimate in un miliardo di sterline e che hanno portato introiti, nel 2018, per 20,5 milioni di sterline.

La scoperta, William ha partecipato a riunioni segrete per la successione

Il Daily aveva già sottolineato la presenza di William ad una prima riunione nel mese di ottobre che si sarebbe tenuta nella Clarence House, la residenza di Carlo. Da allora avrebbe preso parte ad altri due incontri, uno il 1 novembre a Clarence House ed un altro al Quartier generale del Ducato, vicino a Buckingham Palace, il 27 novembre. In un solo anno dunque, il principe avrebbe partecipato a ben tre incontri del ducato, un segnale concreto del fatto che presto potrebbe essere chiamato a ricoprire il nuovo incarico reale. Confermato anche dal fatto che di recente ha lasciato il suo lavoro come pilota di aerei di soccorso per diventare un ‘funzionario’ a tempo pieno; con il passare del tempo la sua presenza costante in ambito reale assume dunque un significato sempre più importante e la conferma del fatto che stia impiegando tutto il suo tempo per i suoi doveri reali.

EDIT: La notizia frattanto avvalora l’ipotesi ventilata in seguito da alcuni tabloid inglesi circa la possibilità che la Regina abdichi (e quindi non encessariamente venga a mancare, come ipotizzato nel precedente articolo del Daily Star da noi citato). In tal senso potete leggere il nostro articolo al riguardo: La Regina pronta ad abdicare? I tabloid ne scrivono, gli inglesi scommettono