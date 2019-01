Isola dei Famosi 2019: ecco il cast ufficiale, da Alvin a Taylor Mega (con l’incognita Jeremias Rodriguez)

Il prossimo 24 gennaio partirà ufficialmente la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta, anche quest’anno, da Alessia Marcuzzi.

Finalmente, il cast di naufraghi che partirà per l’Honduras, dove dovrà sopravvivere su un’isola, è stato ufficializzato.

Ecco, dunque, chi sono i tredici naufraghi dell'”Isola dei Famosi 2019″: Alvin, Demetra Hampton, Aaron Nielsen, Kaspar Capparoni, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Marco Maddaloni, Jo Squillo, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Luca Vismara, Taylor Mega, Ghezza. Non è stata ancora confermata la presenza di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen. Quest’ultimo, durante le vacanze natalizie in montagna, si è rotto il quinto metatarso, ma, stando agli ultimi rumors, dovrebbe comunque partire per entrare in gioco durante la seconda o terza puntata.

Negli scorsi giorni sono stati svelati anche i nomi dei concorrenti non famosi che andranno all’Isola, dopo aver partecipato a “Saranno Isolani”: Juri, John, Alice e Giorgia. Non tutti e quattro resteranno nel reality dopo la prima puntata.

Inviato ufficiale dell’Isola sarà il gieffino ed ex naufrago Filippo Nardi. Quest’ultimo, ospite della puntata di ieri di “Verissimo”, ha smentito le voci secondo le quali ci sarà un ballottaggio tra lui ed Alvin come inviato:

“Sono io l’inviato ufficiale di quest’anno. Non ci sarà nessun televoto con un concorrente, come qualcuno ha insinuato sui social network”.

Opinioniste in studio sarà l’inedita coppia, formata da Alda D’Eusanio ed Alba Parietti. Appuntamento al 24 Gennaio su Canale 5, con la prima puntata de “L’Isola dei Famosi”.

Maria Rita Gagliardi