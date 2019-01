Isola dei Famosi 2019, la novità delle “polene” con ex naufraghi pronti a tornare sull’Isola

Isola dei Famosi 14: le “polene” sono la novità della nuova edizione

Una nuova edizione del reality invernale più atteso, l’Isola dei Famosi 14, si accinge a cominciare. Mancano solo due giorni: il 24 gennaio 2019 su Canale 5, a partire dalle ore 21, inizia l’avventura dei naufraghi in Honduras. Tutto sarà come sempre con le prove di coraggio, le prove fisiche, le nomination e quant’altro. Ma rispetto alle passate edizioni, quest’anno c’è una succosa novità. La quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta anche quest’anno da Alessia Marcuzzi, è caratterizzata dalle cosiddette “polene“.

Vi starete chiedendo cosa sono le polene! Artisticamente parlando con il termine “polena” ci si riferisce al tipico ornamento scultoreo, posto all’estremità delle navi. Dal punto di vista della televisione, invece, il termine “polene” fa riferimento a due ex concorrenti dell’Isola dei Famosi che sono pronti per cimentarsi, nuovamente, come effettivi concorrenti del reality. A partire da quest’anno infatti ogni settimana avverrà la sfida tra due ex concorrenti, i quali si contenderanno un posto all’interno del gioco. A chi spetterà la decisione della scelta tra l’uno o l’altro? Ai naufraghi naturalmente, che daranno il verdetto nel corso della serata in relazione ad eventuali prove superate ed ai punti di debolezza di ognuno.

Le polene di questa prima puntata dell’Isola dei Famosi, che si appresta a cominciare, sono Francesca Cipriani ed il Mago Otelma. La Cipriani aveva partecipato alla scorsa edizione del reality ed è, quindi, più “fresca” rispetto al Mago Otelma. La giovane si classificò quarta l’anno scorso ed è ricordata dai telespettatori per alcuni episodi in particolare: come dimenticare le sue passerelle in spiaggia, con i tacchi a spillo, e l’attacco di panico che le venne prima di gettarsi dall’aereo durante la prima puntata. Il Mago Otelma invece fu un naufrago nell’edizione dell’Isola dei Famosi del 2012, quando il reality era condotto da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Le novità sono costituite anche da un cambiamento in fatto di inviati: quest’anno c’è Alvin, e non Filippo Nardi.