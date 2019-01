“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Bisogna fare attenzione nei rapporti con gli altri perché è talmente tanta la voglia di uscire fuori da situazioni che ormai non hanno ragione di esistere che qualcuno, addirittura, potrebbe esagerare. Poi lo sappiamo che l’Ariete non conosce mezze misure: quando deve dire una cosa ad una persona la dice e a volte si mette dalla parte del torto anche se ha ragione. Persone che non riescono ad aiutarti in ciò che desideri fare potrebbero essere, in questo periodo, annientate con uno sguardo;

Toro. In questi giorni sei un po’ affaticato: lo testimonia questa Luna in aspetto dissonante. Poi abbiamo visto che c’è stata quest’eclissi; dal punto di vista astrologico una Luna, una fase lunare, un po’ pesante per alcuni segni. Ma questo non limita la tua capacità di azione, quindi anche se lunedì, martedì, in qualche modo sono giornate che portano tensioni poi da mercoledì si recupera molto bene. Non sottovalutare l’amore perché Febbraio è un mese che parla d’amore;

Gemelli. I Gemelli, di solito, sorvolano sulle cose. Quando non vogliono affrontare un problema dicono “Ci penso domani” e se lo dicono tutti i giorni poi c’è questa montagna di problemi, uno sull’altro, che bisogna cercare di risolvere. Ecco, adesso qualche Gemelli si trova un po’ arrabbiato, innervosito, come chi non stira da tanto tempo i panni e si ritrova una catasta di panni da mettere a posto. Ecco, questa è una metafora per capire che probabilmente, nel corso degli ultimi tempi, ci sono state delle tensioni o dei ritardi per cui ora bisogna sbloccare qualcosa. Cura un po’ di più la forma;

Cancro. Una delle giornate migliori per il segno del Cancro. Anche domenica 27 in qualche modo l’amore può tornare ad essere importante. A Febbraio qualcuno chiederà di più. Perché? Perché i Cancro devono dare delle certezze anche a chi magari ha iniziato una storia per gioco o magari con qualche atteggiamento troppo critico. Nel lavoro sei stato messo in discussione oppure c’è un contrasto da sanare nel corso dei prossimi mesi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone, proprio ad essere pignoli, l’unico neo potrebbe essere la questione soldi perché pesa un mutuo, un prestito, legato al passato. Quindi, è probabile che tu abbia delle grandi opportunità, che tu voglia studiare nuovi piani d’azione, però è anche vero che adesso non si può fare tutto per le risorse che devi cercare; anche per iniziare a verificare una nuova ipotesi nella tua vita sentimentale questo è un periodo buono e forse con qualche risorsa in più;

Vergine. A volte, in casa Vergine, la fatica si fa sentire. Quando la fatica diventa stress ancora di più, però c’è lo stress inutile, quello che sconforta, e cioè l’impegno che non viene ripagato da buoni risultati, e poi c’è lo stress invece che regala qualcosa in più perché ti stanchi ma ottieni. Ecco, devo dire che più ci avviciniamo a Febbraio e più il segno zodiacale della Vergine vivrà questa sensazione di farcela anche se magari bisognerà mettere a posto qualche contenzioso aperto sai con chi? Proprio con te stesso perché hai messo duramente alla prova il tuo fisico;

Bilancia. La Bilancia vuole novità, vuole evitare conflitti e poi tu sai come sei fatto: anziché discutere tutti i giorni tu preferisci andartene, non sei quello che si mette lì a cercare a tutti i costi di giocare a braccio di ferro. Sì, può appassionarti per un po’ però poi sei talmente saggio da pensare che alla fine non conviene sprecare tempo con persone che non ti meritano. Tutto va fatto con calma. Prima di Marzo, Aprile o Maggio, comunque prima della primavera, è un po’ difficile cambiare le carte in gioco. Devi darti un po’ una regolata, soprattutto nei rapporti sentimentali;

Scorpione. Lo Scorpione è più stabile nei sentimenti e quelli che hanno iniziato l’anno scorso un progetto possono portarlo avanti ancora meglio. Sei molto affascinante. Io consiglio allo Scorpione anche di fare cose nuove. Chi ha seguito il mio consiglio l’anno scorso secondo me non si è trovato male perché lo Scorpione è un po’ come il Capricorno, o anche il Toro: è un conservatore, quindi a volte non sperimenta. E invece sono proprio le sperimentazioni che possono portare divertimento. Una novità è possibile nel lavoro soprattutto se sei a capo di una società o magari ti riferisci ad una persona che sta per cambiare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario cerca grandi cose, grandi eventi. Il Sagittario non ama fare le cose in piccolo: se si ama deve lasciarsi andare ad una grande passione, se si cerca un nuovo lavoro deve essere un grande progetto. Insomma, o si vive alla grande o è meglio lasciar perdere. Ora devi liberare le grandi emozioni che sono rimaste prigioniere di conflitti e forse anche liberarti di persone che sono un po’ ingombranti o comunque farle cambiare. Indurre un cambiamento ora è più facile ma è probabile che tu sia in attesa di una novità. Chi lavora da anni in un’azienda vorrebbe avere un riconoscimento ufficiale. Non bisogna avere fretta perché Giove ha iniziato da poco il servizio nel tuo segno zodiacale. Abbiamo tutto il 2019 a disposizione;

Capricorno. Il desiderio di realizzare qualcosa di concreto è sempre nel DNA di un Capricorno, che è difficile che porti avanti progetti che non siano a lunga distanza e scadenza. Se c’è stato un problema, qualcuno non ha avuto modo o tempo di rivelare un’unione, adesso potrà cambiare. Venere da Febbraio nel tuo segno dice che l’amore è possibile. Anzi: c’è anche da ricucire uno strappo, per qualcuno;

Acquario. La vita dei nati Acquario sta cambiando, anche in maniera brusca, e c’è chi vive questo cambiamento come un’ombra nei confronti del futuro. Forse un lieve momento di afflizione, tensione, è possibile. È inevitabile che ci sia necessità di stare un pochino attenti anche alle realizzazioni future. Amicizie che contano potranno aiutarti a superare un problema;

Pesci. Quelli che hanno una storia d’amore da tempo, che sono sposati, non sentono in questi giorni una grande voglia di amare o semplicemente hanno bisogno di recuperare un po’ di tranquillità. Non si può dare amore se non ci si ama e quindi in questo momento tu devi capire che non sono gli altri che possono portare nella tua vita tranquillità. Tu devi trovare tranquillità in te stesso e poi rapportarti agli altri alla pari, altrimenti ogni rapporto sentimentale sarà vissuto come un conflitto, come una competizione. Come forse è accaduto nella tua vita durante il mese di Gennaio. Entro giovedì devi cercare di non portare ulteriore confusione nella tua vita. Queste sono giornate di riflessione più che di azione ed è importante iniziare a programmare qualcosa di bello, di risolutivo, anche di entusiasmante, però in vista del prossimo mese e non tanto di questo Gennaio che come ho spiegato in altre occasioni può aver portato non solo qualche piccolo conflitto ma anche, a volte, un po’ di agitazione interiore e scarsa voglia di fare. Per fortuna il segno dei Pesci, così come vive momenti di profonda afflizione, poi è capace di recuperare in pochi giorni tutto quello che ha perso quindi via libera e da Febbraio ancora di più.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento