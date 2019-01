Sanremo 2019, Anna Tatangelo e “Le anime di notte”, canzone sulla crisi con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo sarà tra i “Big” del prossimo “Festival di Sanremo”. La cantante parteciperà alla kermesse, condotta da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, presentando un brano, intitolato “Le anime di notte”, che parla di un amore finito e poi ritrovato, un pezzo autobiografico che parla della crisi vissuta con il compagno Gigi D’Alessio.

Al “Corriere della sera”, la cantante ha parlato della volontà di raccontare sè stessa, sul palco dell’Ariston:

““Nelle canzoni parlo di me, se poi il mio compagno si chiama Gigi D’Alessio è un problema di altri. Io e Gigi ci siamo detti: “Siamo artisti, viviamo di musica quindi non ci possiamo precludere di cantare l’amore. Se non si parlasse della propria vita non esisterebbero le canzoni”.

Anna non è preoccupata dell’inevitabile gossip che la canzone scatenerà:

“Non me ne frega niente. Nella mia carriera ho cantato di molti argomenti a cui tengo, dalla violenza sulle donne alle discriminazioni dei gay, ma per proteggermi ho spesso tralasciato di mostrare la mia vita. Adesso ho capito che se la mia vita diventa parte di quella di tutti attraverso una canzone va bene. ‘Le nostre anime di notte’ racconta di due persone che dopo un periodo di condivisione si sono allontanate e condividono ancora un sentimento”.

Anna e Gigi, almeno per il momento, non hanno alcuna intenzione di convolare a nozze:

“Ma allora siete tutti fissati! Al momento no. Saremo i primi a farlo sapere”.

Riguardo al suo nuovo album, rivela:

“Nei mesi in cui è nato ci sono stati cambiamenti radicali nella mia vita. Ho resettato tutto, sia nel privato con Gigi che nel professionale cambiando i collaboratori e aprendomi a suoni più internazionali che ho scoperto con i miei ascolti. Quando esci da una storia importante all’inizio è dura. Mi sono trasferita in un nuovo appartamento con mio figlio e mi sono sentita fragile. Poi col tempo ho sentito che stavo tirando fuori le cosiddette”.

Maria Rita Gagliardi