La scalatrice in bikini Gigi Wu è morta di ipotermia mentre compiva l’ennesima impresa

Gigi Wu aveva 36 anni ed una passione intramontabile per le scalate, passione che aveva condiviso con il web e con i follower della sua pagina social. A farla distinguere dai colleghi scalatori era la particolarità di compiere le scalate con il solo costume da bagno, motivo per cui era conosciuta come la scalatrice in bikini. Nel corso di questi anni sono state numerose le foto scattate con indosso solo il due pezzi dalle vette delle cime montuose, un abitudine che l’aveva tramutata in una vera e propria celebrità social.

Morta la scalatrice in bikini Gigi Wu: fatale una caduta in un crepaccio

Il primo obbiettivo di Gigi per questo 2019 era la vetta dello storico sentiero di Batongguan che si trova all’interno del Parco Nazionale thailandese Yushan nella contea di Nantou. Il programma era quello di arrivare in cima entro il 24 gennaio, ma durante il percorso Gigi è caduta in un crepaccio ed è rimasta bloccata. La scalatrice aveva richiesto aiuto tramite il telefono satellitare, ma nell’attesa dei soccorsi è morta per ipotermia.