‘Avanti un Altro’, intervista ESCLUSIVA alla ‘Anni 50’ Francesca Giuliano: “Miss Claudia e Laura Cremaschi due splendide persone. Adoro Carlo Verdone”

Il famoso quiz show di Canale 5 ‘Avanti un Altro’ condotto da Paolo Bonolis l’ha fatta conoscere al grande pubblico ed in poco tempo ha saputo farsi apprezzare per la sua bellezza e grande simpatia; stiamo parlando di Francesca Giuliano, uno dei personaggi (la ‘Anni 50’) del salottino del programma Mediaset. La abbiamo intervistata in ESCLUSIVA e Francesca si è raccontata ai nostri microfoni a 360 gradi.

Ciao Francesca, prima di iniziare la nostra intervista manda un saluto ai nostri lettori…

Volentieri! Un saluto affettuoso a tutti i vostri lettori e alla splendida testata… E ovviamente a te Simone!

Sei alla terza edizione di ‘Avanti un Altro’ come personaggio femminile del salottino, la ‘Anni 50’: confessaci come mai di questo nome e di questo tuo look particolare…

E’ stata una trovata incredibile degli autori geniali della SDLTV…. Mi ricordo ancora quando in produzione mi dissero: “Ti senti una miss Anni 50?”. Io risposi che non ero sicura della miss ma ‘Anni 50’ certamente!Sarò sempre molto grata a loro per l’opportunità che mi hanno dato, sono il personaggio femminile del salottino che è durato di più.

Il salottino del quiz show comprende oltre a te tante altre bellissime donne: c’è una persona con cui hai legato particolarmente?

Ti confesso che tra noi donne di ‘Avanti un Altro’ c’è grande solidarietà e rispetto. La stessa ‘Miss Claudia’, colei che ci presenta quando facciamo il nostro ingresso, nonostante la grandissima popolarità e successo sui social mi ha sempre accolta con un sorriso e addirittura mi ha pubblicato su alcuni dei suoi social e fatto qualche stories insieme. Anche la ‘Bonas’ Laura Cremaschi è veramente molto carina. Non ho mai avuto uno screzio con loro né con nessun altro. Voglio sottolineare che l’ambiente del programma è molto serio e organizzato, ognuno di noi ha un camerino, abbiamo sarte a nostra disposizione e ti confesso che i cestini del pranzo sono ottimi!

C’è un’artista che ti ha colpito in maniera particolare e a cui ti ispiri?

Mi piace molto la commedia all’italiana e mi ispiro ai suoi personaggi, adoro Carlo Verdone e potrei prendere pieni voti se mi facessero un esame sulle battute di tutti i suoi film! A volte mi sento un Carlo Verdone con il seno! Diciamo che amo prendere la vita con positività e con un sorriso.

Puoi anticiparci qualcosa dei tuoi prossimi progetti lavorativi?

Per il futuro? ‘Io speriamo che me la cavo’! A parte gli scherzi, sono stata contattata per un progetto veramente importante e voglio esserne all’altezza, ma non posso dire nulla. Sarete i primi ad avere aggiornamenti a riguardo però! Vi ringrazio e vi mando un forte abbraccio.

Simone Ciloni