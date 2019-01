Calciomercato Lazio, ESCLUSIVO Sarzanini (Dimensione Suono Roma): “Per la Champions un difensore e un esterno alto destro. In estate un mercato importante”

Dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli per 2-1 la Lazio è scivolata al sesto posto in classifica, anche se il Milan (attualmente quarto) è distante solo due lunghezze. Per parlare della situazione in casa biancoceleste e il mercato del club di Lotito è intervenuto in ESCLUSIVA il giornalista e conduttore radiofonico Enrico Sarzanini, molto vicino all’ambiente laziale che ci ha dato un suo commento a riguardo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il mercato della Lazio al momento è fermo o meglio come ha fatto sapere il diesse Tare se non ci saranno uscite non si faranno acquisti per via della rosa molto lunga. E’ chiaro che i tifosi si aspettano qualcosa soprattutto perché la squadra è in piena corsa per la Champions e con un paio di innesti (un difensore e un estremo destro di centrocampo) potrebbe essere ancora più competitiva. Credo che la stagione sia buona anche perché al suo terzo anno Inzaghi è riuscito a mantenere alti gli standard della squadra che nonostante alcune decisioni arbitrali che l’hanno penalizzata si trova ad appena due punti dal quarto posto, ma resta il problema legato alla difesa che subisce, così come un anno fa, troppi gol con la differenza che ne ha segnato quasi la metà. In estate credo che servirà fare una campagna acquisti importante perché molti dei senatori come Lulic, Rardu e Parolo avranno un anno in più sulle spalle”.

Simone Ciloni