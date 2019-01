Carmen Di Pietro, intervista ESCLUSIVA: “Isola dei Famosi 2019? La guarderò con piacere. Felice per mamma, ma vorrei fosse più presente”

Nota al pubblico televisivo per le diverse partecipazioni ai reality (‘Isola dei Famosi’ e ‘Grande Fratello Vip’) ma non solo, Carmen Di Pietro è riuscita a conquistarsi le grazie dei telespettatori per la genuinità e bellezza che la contraddistinguono. Ospite numerose volte a Canale 5 nel salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’ per svariate tematiche, oggi la abbiamo intervistata in ESCLUSIVA per farci raccontare qualcosa sui suoi progetti e su fatti che la riguardano personalmente.

Ciao Carmen, grazie di essere qui con noi. Sei stata ieri ospite a ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso per parlare del rapporto e allontanamento con tua madre, innamorata di un muratore polacco di 43 anni: cosa dice la tua famiglia a riguardo?

Siamo tutti felici di questa sua storia d’amore, ma dall’altra parte il fatto che a volte non risponde al telefono o quando lo fa è molto sbrigativa perché magari ha un appuntamento con le amiche o appunto con questo signore mi fa rimanere un pò male. Sia io che i miei fratelli ci sentiamo abbandonati in questa situazione. Lei ha dichiarato che la ‘colpa’ non è solo di questo signore, vuole divertirsi e molto spesso va a ballare con le sue amiche. Io sono contenta della sua felicità ma vorrei fosse più presente nelle nostre vite.

Visto che sei stata una ex naufraga, cosa ne pensi del cast di questa edizione dell’Isola dei Famosi?

Conosco alcuni personaggi mentre altri no, però aspetto a dare già ora un giudizio a riguardo. Preferisco commentare i membri del cast (non come persone ma sul come si comportano all’interno del programma) dopo 2 o 3 puntate del reality, in modo da potermi fare un’opinione non superficiale su di loro.

C’è qualcosa che potendo tornare indietro nel tempo non rifaresti del tuo percorso lavorativo?

Mi piacerebbe intanto avere 10 anni in meno, poi per quanto mi riguarda rifarei tutto quello che ho fatto: il matrimonio con Sandro Paternostro, avere due figli stupendi , tutto per filo e per segno.

Puoi dirci qualcosa riguardo i tuoi futuri progetti professionali?

Sono una persona che lavora tutto il giorno, mi sveglio alle 5 di mattina perché dalle 7 alle 10 sono a ‘Radio Globo’ con tre ore di diretta. Non dimentichiamoci che sono una mamma molto presente e nei weekend mi capita spesso di essere presente in qualità di madrina in qualche manifestazione importante.

Simone Ciloni