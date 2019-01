Chi è Jo Squillo, naufraga dell’Isola dei Famosi 2019: età, biografia e curiosità

A partire da giovedi’ 24 Gennaio, Jo Squillo sarà una naufraga de “L’Isola dei Famosi” (a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sulla showgirl e conduttrice.

Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è nata a Milano il 22 Giugno 1962. Fa il suo esordio nel mondo dello spettacolo grazie alla musica, negli anni Ottanta, quando entra a far parte del movimento punk italiano e pubblica il 45 giri “Sono cattiva/Orrore” con il gruppo, formato solo da ragazze “Kandeggina Gang”. Nel 1980 è capolista del Partito Rock che si presenta alle elezioni comunali.

Nel 1980, pubblica il suo primo LP, “Girl”. Nel 1991 partecipa al “Festival di Sanremo”, insieme a Sabrina Salerno, con il brano “Donne (oltre le gambe c’è di più)” che ottiene un grandissimo successo e nel 1993 inizia a lavorare in tv, come presentatrice di “Il grande gioco dell’oca” e “Sanremo Giovani”. Nel 1995 conduce il programma di moda “Kermesse”. Nel 2005 partecipa a “La Fattoria” come concorrente, reality dal quale viene squalificata per non avere rispettato le regole. Nel 2017 entra nel cast di “Detto Fatto” come esperta di moda. Dagli anni 2000, è portavoce nella battaglia contro la violenza sulle donne. E’ il volto di punta del programma “Non solo moda”.

Negli anni Ottanta si è sposata con Gianni Mucciacci, ex componente del gruppo “Kaos Rock”, ma la coppia non ha mai avuto figli. Come raccontato a “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha deciso di partecipare all’Isola per prendersi una vacanza. In Honduras le mancheranno sopratutto le sua amiche del “Wall of Dolls” , gruppo di amiche nato contro la violenza sulle donne.

Come se la caverà Jo come naufraga? Lo scopriremo a partire da giovedi’!

Maria Rita Gagliardi