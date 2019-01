Chi è Marco Maddaloni, naufrago dell’Isola dei Famosi 2019: età, biografia e curiosità

A partire da giovedì 24 Gennaio, Marco Maddaloni sarà un naufrago de “L’Isola dei Famosi”(a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sul famoso judoka.

Marco Maddaloni è nato a Napoli il 7 dicembre 1984, ed è conosciuto per la sua brillante carriera di judoka. Quest’ultima inizia quando Marco aveva solo diciassette anni, momento in cui acquisisce il titolo di campione assoluto della Repubblica Italiana nella categoria under 73. A 18 anni diventa vice campione europeo junior. Il 2004 ed il 2005 sono gli anni che ricorda per la vincita di ben due campionati under 23. Maddaloni colleziona una medaglia dietro l’altra, ma deve tutto alla sua famiglia. Il padre gestiva un centro di judo a Napoli e lui, insieme ad i suoi fratelli, vi si allenava quotidianamente. L’Isola dei Famosi non è la sua prima esperienza televisiva, in quanto nel 2013 Maddaloni partecipa al reality Pechino Express a fianco di Massimiliano Rosolino. Il “duo degli sportivi“, così soprannominati, uscirono vincitori da quell’edizione.

Per quanto riguarda la sua vita privata Marco Maddaloni sta insieme a Romina Giamminelli, originaria delle Seychelles. I due si sono conosciuti mediante i social, dove Marco aveva iniziato a stuzzicarla. A lei non interessava molto, aveva occhi solo per il calciatore Fabiano Santacroce. I due sono sposati dal 2015 e sono genitori di due bellissimi bambini: Giovanni, detto “JoJo” e Giselle Maria. Egli possiede una palestra tutta sua, ed è socio di un albergo e di una spa. È il più piccolo di tre fratelli: oltre a lui vi sono Pino e Laura. Un fatto curioso della sua vita privata è che la sua è una famiglia di sportivi! Oltre al padre che gestiva un centro di judo quando i tre erano piccoli, occorre dire che sua sorella è sposata con un pugile molto conosciuto e cioè Clemente Russo!