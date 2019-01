Chi è Marina La Rosa, naufraga dell’Isola dei Famosi 2019: età, biografia e curiosità

A partire da giovedi’ 24 Gennaio, Marina La Rosa sarà una naufraga de “L’Isola dei Famosi” (a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sulla “gatta morta” del “Grande Fratello”.

Marina La Rosa è nata a Messina il 21 gennaio del 1977. Diventa un personaggio televisivo nel 2000, quando viene selezionata per prendere parte alla prima storica edizione del “Grande Fratello”. Resterà nella Casa più spiata d’Italia per 72 giorni, prima di essere eliminata con l’83% dei voti. Per il suo fare sensuale e seduttivo e la vicinanza con Pietro Taricone, nel bunker di Cinecittà guadagna l’appellativo di “gatta morta”. Dopo l’eliminazione dal “GF”, è protagonista di un calendario per “Max”. E’ ospite fissa di diversi programmi Mediaset e partecipa, come comparsa, alle soap opera “Beautiful” e “Terra nostra 2”. Compare anche in “Carabinieri” e “Un posto al sole”, per poi dedicarsi al teatro.

Il 18 settembre del 2010 ha sposato a Teano, in provincia di Caserta, l’avvocato Guido Bellitti. La coppia ha avuto due bambini, Andrea Renato (nato nel 2009) e Gabriele (nato nel 2011). Ha deciso di partecipare all’Isola perchè, come ha ironicamente detto a “Tv Sorrisi e Canzoni”, “anche le casalinghe hanno bisogno di ferie”. In Honduras la spaventeranno gli imprevisti e le mancheranno i suoi due figli. Di lei, dice, gli altri naufraghi apprezzeranno la sua propensione all’ascolto e temeranno il suo essere sempre schietta.

Come se la caverà Marina come naufraga? Lo scopriremo a partire da giovedi’!

Maria Rita Gagliardi