Chi è Youma Diakite, naufraga dell’Isola dei Famosi 2019: età, biografia e curiosità

A partire da giovedì 24 Gennaio, Youma Diakite sarà una naufraga de l'”Isola dei Famosi”(a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sulla modella ed attrice.

Youma Diakite nasce il 1° maggio 1971, ed è del segno del Toro. Nata nel Mali, ma cresciuta a Parigi, decide di trasferirsi in Italia dove ha avviato una brillante carriera come modella. Il suo percorso professionale nel settore della moda ha inizio quando era ancora giovanissima. In seguito al trasferimento con la famiglia a Parigi, avvenuto all’età di sette anni, Youma viene notata da un talent scout del marchio Benetton. Oggi è un’affermata modella, e ha sfilato per le case di moda più note: Dolce & Gabbana, Armani e Versace sono solo alcuni dei brands.

Nel 1999 ha preso parte all’edizione di allora di “Buona domenica“, in onda su Canale 5, mentre nel 2004 partecipò al programma di Italia 1 e condotto da Enrico Papi “Il gioco dei nove“. Nel 2005 la modella maliana ha partecipato, in qualità di concorrente, al talent show “Ballando con le stelle“. Youma Diakite è anche una brava attrice! L’abbiamo vista recitare nel film di Carlo Vanzina, risalente al 2001, “E adesso sesso“. L’ultimo film di Sergio Citti, “Fratella e sorello“, la vede tra i protagonisti. Nella sua filmografia compaiono anche “Casomai” di Alessandro D’Alatri, nonché la produzione di Hollywood “Ocean’s Twelve del 2004.

Per quanto riguarda la vita privata di Youma Diakite sappiamo che è legata, da molti anni, al suo compagno Fabrizio Ragone. Egli l’ha resa madre nel 2014 di un bellissimo bambino. Tra le curiosità che la riguardano ce n’è una grazie alla quale è possibile intuire, in parte, il perché della sua celebrità. La modella somiglia sorprendentemente alla top model Naomi Campbell e, per tale ragione, è una delle sue sosia più accreditate. Inoltre ha una grandissima passione per il mare dove, il più delle volte, si reca per trascorrere le vacanze con la famiglia.