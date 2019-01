Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film mercoledì 23 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 23 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 23 gennaio 2019 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Figli del destino, Quattro piccoli ebrei che rimasero vittime delle leggi razziali. È un racconto della memoria, intrecciato con le emozionanti interviste dei quattro protagonisti, oggi uomini e donne adulti. Ripercorrono quegli anni terribili, le paure, le umiliazioni, il pericolo costante di essere denunciati e morire. La porta rossa va in onda su Rai 2, La Porta Rossa e’ un thriller con protagonista un commissario di polizia che dopo essere stato ucciso resta sulla Terra come fantasma per indagare sul suo omicidio ed aiutare la moglie in pericolo.

Su Rai 3 va in onda Chi l’ha visto?, trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita’ di telefonare in diretta. Torna CR4 La repubblica delle donne su Rete 4, programma dedicato all’universo femminile. Su Canale 5 va in onda 55 passi nel sole, Due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e prestigiosi ospiti.

Va in onda su Italia Uno Una spia e mezzo, Un letale agente della Cia da ragazzo era vittima di bullismi. Torna a casa per una rimpatriata con i suoi compagni di liceo. Chiede aiuto a colui che ai tempi della scuola spaventava tutti, oggi è solo un normale ragioniere. L’uomo sara’ trascinato in un mondo di sparatorie, intrecci e spionaggi. Su La7 va in onda Giorni di tuono, Cole e’ un giovane pilota di auto da corsa, a causa di un grave incidente lui e il suo rivale entrano in coma. Cole riuscirà a riprendersi, anche grazie all’amore di una giovane neurologa…

Su Tv 8 va in onda Dragon trainer, Hiccup Horrendous Haddock III, un ragazzino di 14 anni figlio di un capo vichingo, deve riuscire a catturare e addomesticare un drago per essere accettato nel mondo degli adulti… Viene trasmesso su Cielo San Andreas Quake, Una sismologa di Los Angeles prova ad avvisare la popolazione che presto si verificherà un grave terremoto, ma nessuno le crede…

Su Iris va in onda Danko, Ivan Danko viene mandato in missione a Chicago per catturare Viktor Rostavili, pericoloso trafficante di droga che ha ucciso il suo miglior amico e collega. A Danko viene affiancato l’agente Art Ridzik, e la forzata convivenza tra i due crea non pochi problemi…

Stasera in TV, mercoledì 23 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Figli del destino

23:20 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – La Porta Rossa

23:30 – Tg2 Punto di Vista

Rai 3

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – CR4 La repubblica delle donne

00:10 – Piccole luci

Canale 5

21:20 – 55 passi nel sole

00:20 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – Una spia e mezzo

23:40 – Saranno isolani

La 7

21:15 – Giorni di tuono

23:15 – Rush Hour 3 – Missione Parigi

Tv 8

21:30 – Dragon trainer

23:30 – Italia’s Got Talent – Audizioni

Cielo

21:15 – San Andreas Quake

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

Iris

21:00 – Danko

23:16 – Ipotesi di reato

Stasera in TV, mercoledì 23 gennaio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Figli del destino (Rai 1): Quattro piccoli ebrei che rimasero vittime delle leggi razziali. È un racconto della memoria, intrecciato con le emozionanti interviste dei quattro protagonisti, oggi uomini e donne adulti. Ripercorrono quegli anni terribili, le paure, le umiliazioni, il pericolo costante di essere denunciati e morire.

Una spia e mezzo (Italia 1): Un letale agente della Cia da ragazzo era vittima di bullismi. Torna a casa per una rimpatriata con i suoi compagni di liceo. Chiede aiuto a colui che ai tempi della scuola spaventava tutti, oggi è solo un normale ragioniere. L’uomo sara’ trascinato in un mondo di sparatorie, intrecci e spionaggi.