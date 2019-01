ESCLUSIVA Simone Coccia: “Troppi attacchi contro di me al Gf. Grande amicizia con Elma, la sorella di Cristiano Ronaldo”

E’ stato uno dei personaggi più mediatici e discussi dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello’ condotto da Barbara D’Urso; ci riferiamo a Simone Coccia, noto alle cronache gossip pare per la sua relazione con l’Onorevole del PD Stefania Pezzopane. Lo abbiamo raggiunto e in ESCLUSIVA ha risposto alle nostre domande.

Ciao Simone e grazie di essere qui con noi. Mesi fa hai dichiarato di aver ‘rotto’ con gli altri ormai ex inquilini del Gf: puoi raccontarci cosa è successo?

Assolutamente sì: ci sono state persone all’interno della Casa del ‘Grande Fratello’ credendo di avere successo facendo i coatti e cafoni. Sostanzialmente il Gf è una convivenza forzata e si trattava di personaggi che mai avrei frequentato in un altro ambiente. Sapevo come comportarmi in un reality del genere a differenza di alcuni ex conquilini, visto che mi hanno definito il vincitore morale del programma. Le uniche persone con cui sono ancora in ottimi rapporti sono Alberto Mezzetti e Angelo Sanzio.

Sei stato più volte attaccato sia durante il programma che fuori per il tuo comportamento non propriamente corretto nei confronti della tua fidanzata: dicci la verità, hai messo finalmente la testa a posto e fatto il bravo?

Sono sempre stato attaccato perché volevano giocare con le e la mia situazione sentimentale, ricevendo attacchi da persone di basso livello che ora non si trovare in belle situazioni. E sono contento di ciò, visto che mi hanno ferito profondamente. Purtroppo si sa che la gente per avere 5 minuti di notorietà in televisione è disposta a fare di tutto.

Ci confermi il matrimonio con Stefania? Quando e dove si celebreranno le nozze?

Il matrimonio con Stefania sarà una delle prossime tappe della mia vita. Quando ancora non si sa, perché entrambi siamo molto impegnati per motivi di lavoro, ma non appena troveremo un attimo di relax cominceremo a parlarne.

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi?

Di progetti ce ne sono tantissimi: il prossimo sarà dal 28 febbraio all’11 marzo nell’isola di Madeira (precisamente a Funchal) perché questo sarà il secondo anno consecutivo dove sono stato riconfermato come testimonial ufficiale del carnevale portoghese assieme alla sorella di Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro. Lei è una mia carissima amica e sarà la madrina dell’evento con la quale apriremo ufficialmente la parata. In quest’occasione dopo qualche giorno festeggeremo tutti insieme il suo compleanno, il 10 marzo.

Simone Ciloni