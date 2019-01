ESCLUSIVA Ylenia Totino (Sportitalia): “Acquisti interessanti a gennaio, che colpo Boateng al Barcellona!”

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, anche se il più degli affari di questa sessione invernale si realizzerà proprio nelle battute conclusive. A questo proposito abbiamo interpellato la bella giornalista di ‘Sportitalia’ Ylenia Totino, che in ESCLUSIVA ci ha parlato di mercato e non solo…

Ciao Ylenia, sei uno dei volti femminili più famosi dell’emitente Sportitalia: raccontaci come sei arrivata a vivere questa esperienza…

Ciao Simone! La mia esperienza nasce l’estate scorsa durante il calciomercato, poi a settembre ho condotto insieme al grande Ciccio Valenti ‘Vinci la B’ ed è stata una bellissima esperienza che mi ha permesso di crescere e di imparare molto.

Fotomodella, giornalista…. Come vedi il tuo futuro tra 10 anni?

Allora, il lavoro di fotomodella ormai lo svolgo di raro, lo faccio perché sfrutto ancora la mia giovane età anche se sto iniziando a crescere anche io! Prima lo facevo abitualmente perché non mi dedicavo totalmente al mio attuale lavoro ovvero quello che vorrei fare nella vita. Metti la giovane età, la voglia di mettersi in gioco ma anche di essere indipendente, di viaggiare. Chi al posto mio avrebbe rifiutato o non lo avrebbe fatto? Poi cresci ed inizi ad indirizzarti verso un’unica strada, il vero obiettivo.

Segui il calciomercato dal lunedì al venerdì: come giudichi questa sessione invernale? Non è ancora finita ma non ha portato finora grandi colpi a parte Piatek al Milan….

Beh, sicuramente degli acquisti interessanti ce ne sono stati! Per esempio, mi ha lasciato molto sorpresa Boateng al Barcellona. Chi se lo sarebbe immaginato? È un ottima opportunità per lui, un sogno che si realizza perché il Barca è pur sempre il Barca e poi anche per il Sassuolo stesso…

Svelaci una curiosità: a parte Cristiano Ronaldo (che non fa testo) chi è il calciatore che ti affascina di più e con cui andresti volentieri a cena?

In questa domanda hai voluto mettermi in difficoltà, vero? Ahahah non te lo voglio dire, anche perché sono sincera e non saprei! Prima di uscire a cena una persona prima devo conoscerla bene…

Simone Ciloni