‘Isola dei Famosi 2019’: chi conduce, come funziona, concorrenti

Riparte, da domani sera alle 21: 25 su Canale 5, la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, il reality game che mette un gruppo di concorrenti Vip nei panni di naufraghi su un’isola in Honduras.

Padrona di casa del programma, anche quest’anno, è Alessia Marcuzzi che sarà affiancata, in studio, come opinioniste, da Alda D’Eusanio ed Alba Parietti. Inviato dall’Honduras è Alvin. Inizialmente, era stato annunciato il gieffino Filippo Nardi (che, tra l’altro ha partecipato all’Isola lo scorso anno) ed Alvin era stato annunciato come uno dei concorrenti. In realtà, nella conferenza stampa di presentazione di ieri è stato spiegato che Alvin è un infiltrato che ha avuto il compito di spiare le prime dinamiche dei nuovi naufraghi.

Ma da chi è composto il nuovo cast dell'”Isola dei Famosi”? A partire per l’Honduras saranno: Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Demetra Hampton, Jo Squillo, Sara Altobello, Grecia Colmenares, Yuma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajlovíc(su loro, vi invitiamo a leggere la scheda che abbiamo preparato per voi, qui), Aaron Nielsen e Luca Vismara. Se ne aggiungeranno altri, scelti dal pubblico tra i finalisti di “#Sarannoisolani”, ovvero Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale.

Grande novità dell'”Isola” di quest’anno saranno le Polene. Ogni settimana, arriveranno in Honduras due ex concorrenti del reality. Questi ex naufraghi resteranno sette giorni sull’Isola, al termine dei quali i naufraghi decideranno chi dei due far restare. Ogni settimana arriverà una nuova Polena (che si sfiderà con quella rimasta in gioco) e si ripeterà lo stesso meccanismo. Dopo sei puntate, verrà aperto un televoto ed il pubblico da casa decreterà chi delle due Polene rimaste diventerà un concorrente ufficiale. I primi due vecchi naufraghi a partire di nuovo, alla volta dell’Honduras, saranno Francesca Cipriani e il Mago Otelma.

Appuntamento a domani sera con la prima puntata de “L’Isola dei Famosi”, alle 21:25 su Canale 5.

Maria Rita Gagliardi