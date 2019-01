“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Sei ancora in una condizione di aggressività di tipo verbale. Ora, tu non sei il segno che ha bisogno di attaccare verbalmente qualcuno per difendersi. Assolutamente no. Se ti arrabbi vuol dire che ci sono dei motivi per arrabbiarti. In questo momento devi contare su lavori part-time, occasioni da sfruttare, però è probabile che qualcuno non apprezzi fino in fondo il tuo lavoro. Una persona Acquario potrebbe darti una mano e comunque questo resta un momento fertile anche nei rapporti con Leone e Sagittario;

Toro. Ecco due giornate importanti, mercoledì e giovedì, per un segno (il Toro) che sta ricercando un po’ di stabilità. Solitamente ti sposti solo se necessario, a meno che tu non sia molto giovane e voglia fare delle esperienze all’estero; però il Toro, sappiamo, è sempre molto attaccato alle proprie radici e anche quando vive per molti anni fuori dal solito ambiente alla fine ha bisogno di tornare nel luogo di origine. È in arrivo una buona informazione che riguarda chi vuole mettersi in gioco in altre situazioni;

Gemelli. Per i Gemelli mercoledì un po’ arrabbiato, affaticato, e qui bisogna capire anche quanti anni hai perché i più giovani sono semplicemente confusi ma quelli che hanno qualche annetto in più nel corso degli ultimi tre giorni possono aver risentito di sbandamenti, di fastidi. È il frutto, questo momento di tensione, di un Gennaio che non è sempre stato proprio dalla tua parte, anche se si migliorerà. È possibile qualche problema fisico o personale;

Cancro. Il Cancro in questo mercoledì è più portato ad amare ma sappiamo che sei una persona che dà molto amore e pretende altrettanto amore. Dunque, se i conti non tornano– per ora tornano, ma nel caso non tornassero- allora da Febbraio alcune regole dovranno essere chiarite. Avremo Venere in opposizione, a Febbraio, quindi tutto quello che adesso concedi e decidi non si potrà più determinare con facilità, anche perché le semplici avventure non ti soddisfano più. E questo vale anche per il lavoro, dove bisognerà fare delle scelte.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è un po’ affaticato a livello economico e qua bisogna capire, perché il 2018 non è stato generoso però è anche vero che magari hai in mente un acquisto, un’esperienza, un’avventura che costa un po’ di più. Abbiamo una bella posizione di Venere: le storie nate di recente possono essere ancora più importanti. Gennaio è un mese che rimette in gioco i tuoi sentimenti perché ti fa anche tornare protagonista;

Vergine. La Vergine per stare bene deve dare il massimo ma vuole che anche le persone attorno diano il massimo. Quand’è che ti senti sconfitto? Non tanto quando imbarchi un po’ di acqua nell’ambito del lavoro. No. Magari basta un piccolo raffreddore, un piccolo malessere: dunque non conta la falla del momento, contano magari le tensioni fisiche. Addirittura qualche Vergine diventa ipocondriaco col passare del tempo. Sarebbe utili ristabilire un buon contatto con te stesso;

Bilancia. Questa di mercoledì è ancora una giornata ancora a metà, in sospeso, perché ogni volta che arriva una buona notizia– e che magari accetti un incarico- da una parte sei contento e dall’altra arrivano le ansie. Quante volte sei stato talmente contento di affrontare una novità un’opportunità, da non dormire la notte? E con questo Saturno dissonante bisogna però capire che anche tu hai diritto e bisogno di un po’ d’amore;

Scorpione. Resti un po’ in angoscia per alcune questioni di lavoro, più che altro perchè sai che ci sarà un cambiamento, che non si può continuare così, che alcuni progetti varieranno, ma non sai ancora né dove né quando né perché. Ma preoccuparsi troppo sarebbe sbagliato: alla fine si cade in piedi, ed è per questo forse che sarebbe il caso di dare più spazio all’amore o a qualcuno che ti rassicuri;

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha la netta sensazione che qualcosa stia per rinascere e ho spiegato che gli unici Sagittario arrabbiati sono quelli che sentono il grande desiderio di evadere e poi non possono fare nulla perché sono troppo attaccati alle proprie responsabilità, a qualche promessa. Se nel lavoro c’è stata competizione, alla fine puoi vincere tu. Hai vinto già tu;

Capricorno. Mercoledì e giovedì sono due giornate in cui ti devi fermare un attimo. È vero che da Febbraio avremo Venere nel segno, e questo alimenta le passioni, però è anche vero che in questo periodo tu non capisci bene se sia più importante portare avanti il lavoro che un sentimento. Io dico sempre al Capricorno di non sopravvalutarsi. Il Capricorno pensa che comunque la cosa più importante sia il lavoro, il denaro, comunque l’ambizione e che tutto il resto venga in secondo piano. Non è proprio così perché quando si torna a casa c’è la necessità anche di avere una persona che ti sostiene, qualcuno che sia anche confidente. Da domenica si riparte;

Acquario. Un po’ più di energia, troppe cose da fare, qualche ritardo. L’Acquario è da tempo che cerca di recuperare anche se in questi giorni forse l’unica cosa che non bisognerebbe fare è non solo andare di corsa ma anche sempre controcorrente perché il tasso di polemica si è alzato tantissimo. Chissà quanti Acquario ieri avrebbero voluto chiudere, andarsene via lontano. Questa tensione planetaria che è in atto crea qualche piccolo disagio, forse la necessità di vivere qualcosa di nuovo. Un’amicizia sottovalutata in passato potrebbe diventare qualcosa di meglio;

Pesci. Per i pesci due giorni in cui, un po’ com’è accaduto a metà della settimana scorsa, si può rimanere un po’ da soli con i propri pensieri. Però non è male questo, non è un elemento negativo, anzi. Rimanere soli con se stessi aiuta a capire se ci sono stati degli errori, se bisogna agire in maniera diversa. Certo, Gennaio non è che sia proprio speciale per i sentimenti. Addirittura qualcuno ha dovuto dire stop ad una storia o magari non viverla bene, però ci sono delle novità e quindi dipende da quello che hai vissuto, da quello che desideri, perchè in vista di Febbraio si può recuperare una storia, viverne una nuova o semplicemente stare bene e superare una crisi perché a volte- e parlo solo a quelli che hanno vissuto un distacco- il problema non è tanto la mancanza della persona quanto l’incapacità di stare sereni con noi stessi. D’altronde, come spiegano gli psicologi che certamente ne sanno più di noi, dopo una fase di distacco c’è un momento di afflizione (lo chiamano il lutto), ovvero di separazione da un dolore che bisogna amministrare, digerire e superare.

