Piccolo Julen: tunnel ultimato, sono ore decisive per il salvataggio. Ma è ancora possibile?

Piccolo Julen: tunnel ultimato, ore decisive per il salvataggio. Ma è ancora possibile?

Proseguono le operazioni di salvataggio del piccolo Julen, il bimbo di 2 anni che si suppone sia caduto dentro il pozzo di una proprietà a Totalan. Nelle scorse ore sono stati ultimati i lavori di allargamento del tunnel parallelo, necessari a causa di un errore di calcolo della dimensione dei cilindri utilizzati per rivestire la cavità che ha causato ulteriori ritardi nelle operazioni. Adesso i soccorritori stanno scavando a mano in orizzontale per creare un ingresso nel pozzo che possa essere sufficiente ad estrarre il piccolo e riportarlo in superficie.

Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per ultimare gli scavi orizzontali e raggiungere finalmente il pozzo, i soccorritori infatti non si sono voluti sbilanciare sulle tempistiche e si ritiene siano necessarie all’incirca 24 ore. Tempo che potrebbe essere fatale per il piccolo che si trova all’interno del pozzo già da 10 giorni.

Piccolo Julen: ecco come stanno procedendo i lavori di scavo manuale

Dalle prime ore di questa mattina (le operazioni di allargamento del tunnel sono state ultimate alle 6) i minatori del soccorso minerario lavorano sul tunnel orizzontale con i picconi. I soccorritori sono stati calati ad una profondità di 60 metri circa nella quale si ritiene possa trovarsi il piccolo Julen poiché lì sono state trovate delle rocce che il piccolo si è trascinato durante la caduta. I minatori lavorano a coppia a causa delle dimensioni ristrette del tunnel ed ogni 40 minuti si danno il cambio. Qualora le ipotesi sulla posizione del bambino fossero errate si dovrebbe scavare ancora in verticale, la cavità in cui è caduto il piccolo infatti misura 107 metri di profondità.