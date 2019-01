Salvini attacca ancora le ONG: “Hanno contatti con i trafficanti, ho le prove”

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Salvini: “Contatti tra ONG e trafficanti”

Contatti tra ONG e trafficanti? Secondo Salvini esistono eccome. Il ministro dell’Interno afferma di avere le prove di contatti telefonici tra esponenti delle Organizzazioni Non Governative che si trovano sulle navi e i trafficanti a terra. Salvini parla di “evidenze investigative”, e assicura che verrà tutto passato all’Autorità giudiziaria.

Il vicepremier del governo Conte ha risposto ad una serie di domande durante la conferenza stampa che si è tenuta al Viminale. Salvini ha anche confermato di aver chiesto al governo libico “la consegna dei capi delle organizzazioni criminali” che sono sotto processo in Italia ma sono a piede libero in Libia.

“Proteggiamo solo chi fugge dalla guerra”

Soffermandosi poi sui migranti ospiti delle strutture di accoglienza, il responsabile del Viminale ha snocciolato un pò di numeri. “All’inizio del 2018 i migranti ospiti delle strutture di accoglienza erano 183 mila; a un anno di distanza sono 133 mila, ovvero 50 mila in meno – ha precisato il leader della Lega – Per la prima volta dopo tanti anni, nel 2019 fino ad oggi, ci sono state più espulsioni che arrivi via mare: gli sbarchi sono stati 155 a fronte di 221 rimpatri effettuati e di 368 respingimenti alla frontiera”.

Anche per quanto riguarda le domande d’asilo, Salvini ha precisato che i dinieghi sono cresciuti dal 57% al 78%: “E’ la dimostrazione che noi proteggiamo chi scappa dalla guerra e non chi la guerra ce la porta in casa”.