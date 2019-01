Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Simoni: “Icardi, che giocatore! Che coppia sarebbe stata col mio Ronaldo”

In casa Inter in queste settimane l’attenzione mediatica si è concentrata sulla questione legata al rinnovo di Icardi, pratica che dovrebbe concludersi entro poche settimane.

A parlare della situazione nerazzurra e le varie dinamiche che la riguardano abbiamo intervistato in ESCLUSIVA l’ex allenatore Gigi Simoni, che ai nostri microfoni ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Spero che la situazione si concluda in fretta, Mauro è un grande patrimonio per il calcio italiano e soprattutto per l’Inter. Il capitano riesce a fare gol in tutti i modi, è un bomber di razza come ce ne sono pochi nel panorama internazionale ed è il più forte calciatore che Spalletti ha a disposizione. Icardi avrebbe trovato spazio anche nella mia Inter, insieme a Ronaldo il brasiliano avrebbero fatto sfracelli insieme. Che coppia sarebbe stata, ve la immaginate? A Nainggolan vorrei dare ancora un’altra opportunità e se fosse per me non lo cederei già in questa sessione di mercato, è un ottimo giocatore ma deve trovare quella continuità che gli è mancata finora. Serve più stabilità fuori dal campo e le ‘marachelle’ poi si pagano in un calcio fisico e intenso come quello attuale”.

Simone Ciloni