A partire da giovedì 24 Gennaio, Mahamed Ghezzal sarà un naufrago de “L’Isola dei Famosi”(a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Adesso vi lasciamo a qualche nota biografica sul calciatore che ha militato per diversi anni nel nostro massimo campionato.

Figlio di genitori algerini Abdelkader Mohamed Ghezzal è nato a Deciné-Charpieu , piccolo paesino in provincia di Lione, il 5 dicembre 1984. Sin da piccolo dimostra un discreto talento come calciatore e gli osservatori del Lione lo notano mentre gioca nelle giovanili del Vaulx en Velin. A differenza di altri illustri connazionali -che però hanno scelto di giocare per la Francia- (Benzema e Ben Arfa), Ghezzal non esordisce mai in prima squadra e viene girato in prestito al St.Priest.

Proprio in questo periodo viene notato dagli osservatori del Crotone che decidono di portarlo in Italia nel 2005. Dopo due anni in prestito (Biellese e Pro Sesto) Ghezzal gioca il suo primo campionato di C1 con i calabresi nel 2007, mettendo in mostra qualità da grande attaccante (20 gol in 33 partite) che convincono il Siena a puntare su di lui in Serie A.

Nel massimo campionato italiano disputa 100 partite in 4 anni e mette a segno solamente 15 gol, vestendo le maglie di Siena, Bari, Cesena. Nel 2011-2012 viene acquistato in prestito dal Levante, ma l’esperienza in Spagna (2 gol in 16) è tutt’altro che esaltante. Nel 2013 torna in Italia, dove gioca per il Latina ed il Como in serie B, con una parentesi in serie A nelle file del Parma (altre 19 presenze non condite da gol). Ghezzal è stato anche attaccante della nazionale algerina per cui ha giocato 28 volte segnando 3 gol. Ritiratosi nel 2016, l’algerino è diventato un procuratore.