Chi è Demetra Hampton, naufraga dell’Isola dei Famosi: età, biografia e curiosità

A partire da giovedì 24 Gennaio, Demetra Hampton sarà una naufraga de L’Isola dei Famosi”(a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sulla modella ed attrice americana. Ecco alcune note biografiche sullaed

Demetra Lisa Ann Hampton, questo il suo nome completo, è nata il 15 giugno 1968 nella città di Filadelfia. È del segno dei gemelli e sin da piccola si appassiona allo sport, tra cui la ginnastica artistica e la danza. Avendo un bel fisico tonico, scolpito e sodo pensa bene di volare a New York dove vi sono maggiori possibilità di trovare ingaggi come indossatrice. La scelta si rivelò giusta in seguito, poiché riesce a farsi notare da alcune agenzie del settore. Ed è proprio a New York che comincia la sua carriera di modella, un lavoro che svolge attualmente con dedizione.

Demetra Hampton deve la sua notorietà in Italia ad un viaggio con le amiche a Los Angeles: è proprio qui che incontra il produttore italiano Angelo Rizzoli, riuscendo ad attirare la sua attenzione. Il produttore le propone di seguirlo in Italia, dove avrebbe firmato un contratto per una serie tv ispirata ai fumetti di Guido Crepax. Tant’è che in Italia è molto famosa la sua interpretazione di Valentina, personaggio cardine della serie ideata da Crepax. La vediamo inoltre nei film di Carlo Vanzina e Jerry Calà, nonché nella serie “Dio vede e provvede“.

Quanto alla sua vita privata nel 1998 ha sposato Luca Bielli, matrimonio naufragato nel 2004. Successivamente si è legata a Walter Armarini ed oggi dichiara di stare bene insieme all’imprenditore Paolo Filippucci. Sono diverse le curiosità che la riguardano! Si vocifera che Demetra Hampton abbia tentato il suicidio, ma l’attrice ha confessato che si è trattato solamente di un incidente. Demetra Hampton ama le moto, le auto e fare attività fisica. Ha incontrato quello che considera l’uomo della sua vita in seguito ad un brutto incidente, accaduto mentre andava a firmare le carte per il divorzio. È molto attiva sui social, in particolare su Instagram, anche se non molto seguita.