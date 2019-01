Chi è Jeremias Rodriguez, naufrago dell’Isola dei Famosi: età, biografia e curiosità

A partire da giovedì 24 Gennaio, Jeremias Rodriguez sarà un naufrago de l’”Isola dei Famosi”(a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sul fratello di Belen e Cecilia Rodriguez.

Jeremias Rodriguez nasce a Buenos Aires, dove ha trascorso la sua infanzia, l’11 novembre 1988. Ha sempre raccontato di non aver avuto una vita facile, a partire dall’infanzia sino ad arrivare all’età adulta, ma ha superato tutte le difficoltà grazie all’appoggio della sua famiglia. Il padre Gustavo e la madre Veronica, in particolare, gli sono stati molto vicini in diversi momenti. In Argentina il ragazzo ha svolto diversi lavori ma, in seguito al trasferimento delle sorelle in Italia, decide di partire anche lui. È proprio in Italia che comincia a frequentare i salotti televisivi, partecipando anche ai reality. La maggior parte del pubblico italiano lo conosce per via della sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Quanto alla vita provata del più piccolo dei fratelli Rodriguez, possiamo svelarvi alcune curiosità sui suoi flirt e sulle storie d’amore più importanti. Pare che il giovane sia una sorta di “collezionatore” di amori: termina una storia e ne inizia subito un’altra. Entrato single all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non perde tempo e ci prova con la collega di avventura Rossella Intellicato. Si avvicina molto anche ad Aida yespica, con la quale pare anche ci sia stato un bacio in gran segreto. In tutto ciò la sua ex fidanzata, Sara Battisti, si dice delusa. Pare inoltre che il ragazzo sia stato con un’imprenditrice di Biella, Ilaria Coletto, e che il suo nome sia legato a Giulia Salemi ovvero l’attuale fidanzata di Francesco Monte. Insomma Jeremias fa “rubacuori” di secondo nome!

Tra le altre possibilità sull’argentino, prossimo alla partecipazione all’Isola dei Famosi, vi è un tatuaggio molto dolce. Il ragazzo ha infatti tatuato il nome del nipotino Santiago, figlio di Belen, a cui è molto affezionato. Sempre sul braccio ha tatuato la frase in spagnolo “El amor nunca deja de ser“, ovvero l’amore non smette mai di esistere ed un teschio sulla caviglia.