Chi è Luca Vismara, naufrago dell’Isola dei Famosi 9: età, biografia e curiosità

A partire da giovedi’ 24 Gennaio, Luca Vismara sarà un naufrago de “L’Isola dei Famosi”. (a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco, alcune note biografiche sull’ex concorrente di “Amici”.

Luca Vismara è nato il 1 Gennaio 1992. E’ originario di Monza, anche se fin da piccolo ha sempre vissuto in Brianza, vicino Milano. La mamma, Viviana Stucchi, ha vinto lo “Zecchino d’Oro” nel 1964 con la canzone “Il pulcino ballerino”. Fin da piccolo, si è innamorato della musica, la sua passione, anche se non ha mai abbandonato gli studi. Ha frequentato il liceo linguistico e parla inglese, francese, svedese e tedesco.

Dopo la laurea in Scienze della comunicazione alla IULM di Milano, inizia a lavorare come modello e diventa maestro di lingue straniere per i bambini. Studia violino e scrive canzoni e nel 2014 si trasferisce un anno in Svezia per l’Erasmus. Con il nome d’arte Lucas, pubblica il singolo “In my arms”, seguito da altri due brani dal titolo “Ho fatto di tutto seguito” e “Fashion Blogger”. Nel 2017, partecipa ad “Amici di Maria De Filippi”, dove spesso si è reso protagonista per diversi scontri con l’insegnante Rudy Zerbi.

Intervistato da “Tv Sorrisi e canzoni”, ha raccontato che partecipa all’Isola perchè è un’avventura che capita una volta nella vita e per fare pace con sè stesso.

Maria Rita Gagliardi