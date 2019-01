Chi è Paolo Brosio, naufrago dell’Isola dei Famosi 9: età, biografia e curiosità

A partire da giovedi’ 24 Gennaio, Paolo Brosio sarà un naufrago de “L’Isola dei Famosi”. (a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco, per voi, alcune note biografiche sul noto giornalista.

Paolo Brosio è nato ad Asti il 27 Settembre 1956. Agli inizi degli anni ’90, inizia a lavorare in televisione, prima come inviato di “Studio Aperto” su Italia 1, poi come collaboratore del “Tg4” di Emilio Fede. Ottiene grande popolarità alla metà del decennio con i servizi su Tangentopoli e sull’inchiesta Mani Pulite, dai quali realizza nel 1994 il libro “Novecento giorni sul marciapiede. Avventure e disavventure di un inviato a Tangentopoli”. Nel 1997 passa in Rai, nella trasmissione “Quelli che il calcio” di Fabio Fazio, a cui seguono esperienze negli anni 2000 come presentatore a “Domenica In”, “Italia che vai” e “Linea verde”. Nel 2006, vola oltreoceano per vestire i panni dell’inviato nella quarta edizione dell'”Isola dei Famosi” su Rai 2, mentre nel 2008 torna a Mediaset per lavorare insieme ad Emanuela Folliero a “Stranamore”. Voce delle partite della Juventus su Mediaset Premium del 2009, conduce poi “Viaggio a…” su Rete 4, prima di abbandonare il mondo dello spettacolo.

Dopo due matrimoni falliti nel 2004 e nel 2008, Brosio vive un lungo periodo di perdizione e confusione spirituale, alimentato da alcuni eventi drammatici, come la morte del padre e l’incendio doloso che ha distrugge il Twiga, locale della Versilia in gestione con Flavio Briatore. Cerca la pace nella fede, si converte e dedica la sua vita alla contemplazione di Dio e alla preghiera, scrivendo libri in cui parla della sua rinascita spirituale, del suo forte rapporto con la Madonna e delle apparizioni di Medjugorje

Intervistato da “Tv Sorrisi e Canzoni”, ha raccontato che ha deciso di partecipare all’Isola per provare un’emozione nuova e per provare a vincere il reality e realizzare un ospedale a Medjugorje.

Come se la caverà Paolo come naufrago?

Maria Rita Gagliardi