Chi è Sarah Altobello, naufraga dell’Isola dei Famosi 9: età, biografia e curiosità

A partire da giovedi’ 24 Gennaio, Sarah Altobello sarà una naufraga de “L’Isola dei Famosi”. (a proposito, attraverso questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco, per voi, alcune note biografiche sulla sosia di Melania Trump.

Sarah Altobello ha 30 anni ed è originaria di Modugno, paese in provincia di Bari. E’ famosa per essere la sosia di Melania Trump, moglie di Donald, presidente degli Stati Uniti ed ha recitato in “The Lady”, serie di Lory Del Santo. E’ stata spesso ospite dei programmi condotti da Barbara D’Urso, ma anche “Mattino Cinque” di Federica Panicucci. E ancora, l’abbiamo vista a “Domenica In”, “Quelli che il calcio” e “Ciao Darwin”. Nel suo curriculum, c’è anche una partecipazione come valletta nell’edizione 2014 dei “David Di Donatello” e qualche apparizione in “Casa Signorini”, il talk show condotto da Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si professa single e ha dichiarato di non aver mai avuto una storia d’amore duratura. Intervistata da “Tv Sorrisi e Canzoni”, la showgirl ha dichiarato di aver accettato l’avventura dell’Isola dei Famosi per “ritrovare una Sarah fatta di essenza e non di apparenza”. In Honduras le mancherà la mamma Mariolina. Di lei, gli altri naufraghi apprezzeranno la sua simpatia e la propensione al dialogo e non sopporteranno il suo essere logorroica e canterina.

Come se la caverà Sarah come naufraga?

Maria Rita Gagliardi