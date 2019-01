Chi è Taylor Mega, naufraga dell’Isola dei Famosi 2019: età, biografia e curiosità

A partire da giovedi’ 24 Gennaio, Taylor Mega sarà un naufrago de l’ “Isola dei Famosi” (a proposito, in questo post, vi abbiamo parlato di tutte le novità del programma).

Ecco alcune note biografiche sulla bombastica influencer, un milione di follower su Instagram e almeno due flirt con noti trapper.

Taylor Mega – il cui vero nome è Elisia Todisco – è nata il 31 ottobre del 1993 a Udine ed ha quindi 25 anni: in barba al nome d’arte che strizza l’occhio agli States, Taylor Mega è italiana di natali e di nome.

Circa l’altezza, che è uno dei dati spesso ricercati da voi utenti (per questo sono scritte queste schede biografice, per rispondere alle vostre ricerche come quella “Taylor Mega altezza“), non sono reperibili al momento informazioni al riguardo, ma supponiamo non sia altissima considerando la differenza d’altezza nelle foto con Tony Effe della Dark Polo Gang (che è alto circa 1,75).