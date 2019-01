Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e trame film giovedì 24 gennaio 2019

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 24 gennaio sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti, Mentre Suor Angela e Suor Costanza sono in attesa dell’arrivo di una nuova novizia, Nico apprende da Asia una notizia sconvolgente. Intanto, con il suo ritorno Azzurra annuncia un grande progetto.



Su Rai 2 va in onda Freddie Speciale Freddie Mercury, Omaggio ad uno dei +protagonisti più importanti della scena musicale internazionale, divenuto una vera e propria leggenda. Uno speciale che segna il ritorno in tv di Morgan, che, per l’occasione guida, a modo suo, i telespettatori nella musica, nel talento e nell’arte dei Queen, una delle rock band più famose di sempre.

La verità negata va in onda su Rai 3, Nel 1996 il saggista britannico di Adolf Hitler David Irving intento’ una causa di diffamazione contro l’editore Penguin Books e l’accademica americana ebrea Deborah Lipstadt. Ne segui’ una lunga istruttoria che culmino’ nel 2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra… Su Rete 4 va in onda Freedom oltre il confine, Roberto Giacobbo approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Va in onda su Canale 5 L’isola dei Famosi, Reality nel quale un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola con il compito di sopravvivere e di non essere eliminati dal gioco.

Su Italia 1 va in onda Shooter, Bob Lee Swagger e’ un ex tiratore scelto dell’esercito, dopo una missione andata male che ha causato la morte di alcuni civili, ha deciso di ritirarsi. Per impedire un attentato al Presidente accetta di tornare, si trasformerà però nel bersaglio dopo essere stato accusato di terrorismo…

Piazzapulita torna su La7, Il dibattito, stimolato da numerosi ospiti e da collegamenti in esterna, vertera’ sui principali temi della politica, dell’economia e della societa’. Su Tv 8 va in onda Into Darkness – Star Trek, I membri dell’equipaggio dell’Enterprise sono chiamati al rientro, si ritrovano però davanti a una forza di terrore, che ha fatto esplodere la flotta lasciando il mondo in crisi. Il capitano Kirk condurrà una vera e propria caccia all’uomo…

Su Cielo va in onda L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente, Alcuni amici di Yan-Chen, a Roma, vengono taglieggiati dagli uomini delle Triadi, la mafia cinese. Lui reagisce agli sgherri, i mafiosi però gli scatenano addosso tre campioni di karate e arti marziali assortite… La recluta va in onda su Iris, La banda di Strom è specializzata nel riciclaggio di auto rubate di grossa cilindrata. Nick Pulovski, affiancato dalla giovane recluta Eugene Ackerman, inizierà a cercare Strom, Pulovski però verrà preso in ostaggio. La sua recluta dovrà riuscire a liberarlo…

Stasera in TV, giovedì 24 gennaio 2019. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Basta un click – Tu chiamale se vuoi fissazioni

23:35 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Freddie Speciale Freddie Mercury

23:50 – Stracult Live Show

Rai 3

21:20 – La verità negata

23:15 – I miei vinili

Rete 4

21:25 – Freedom oltre il confine

00:07 – Frequency – Il futuro e’ in ascolto

Canale 5

21:20 – L’isola dei Famosi

01:00 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – Shooter

23:59 – Lara Croft Tomb Raider

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Into Darkness – Star Trek

23:45 – Revenant – Redivivo

Cielo

21:15 – L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente

23:15 – La ragazza di Trieste

Iris

21:00 – La recluta

23:46 – Scommessa con la morte

Stasera in TV, giovedì 24 gennaio: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

La verità negata (Rai 3): Nel 1996 il saggista britannico di Adolf Hitler David Irving intento’ una causa di diffamazione contro l’editore Penguin Books e l’accademica americana ebrea Deborah Lipstadt. Ne segui’ una lunga istruttoria che culmino’ nel 2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra…

Shooter (Italia 1): Bob Lee Swagger e’ un ex tiratore scelto dell’esercito, dopo una missione andata male che ha causato la morte di alcuni civili, ha deciso di ritirarsi. Per impedire un attentato al Presidente accetta di tornare, si trasformerà però nel bersaglio dopo essere stato accusato di terrorismo…