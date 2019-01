Enorme squalo bianco balza fuori dall’acqua per assaltare la preda, terrificante video dai Caraibi

Enorme squalo bianco balza fuori dall’acqua ed azzanna la preda, video terrificante girato ai Caraibi.

Solo qualche settimana fa sono state pubblicate le strabilianti foro di alcuni sub che nuotavano accanto a Deep Blue, il più grande squalo bianco mai avvistato. Nelle scorse ore, grazie anche alla condivisione sulle proprie pagine di diversi tabloid inglesi un filmato riguardante il più temibile cacciatore delle profondità marine sta impressionando il web.

Il filmato in questione, originariamente condiviso sulla pagina Instagram ‘Shark Diving Xperts‘, ci mostra il momento in cui il gigantesco predatore balza fuori dall’oceano per addentante delle carcasse di pesci utilizzate come esca. Il video è decisamente terrificante perché fa vedere a rallentatore l’esatto momento in cui lo squalo bianco si assicura la preda stritolandola con ferocia tra i suoi denti aguzzi.

Enorme squalo bianco assale la preda in aria, il web resta di stucco

Solitamente gli squali prediligono nuotare in acque profonde e salgono in superficie solamente quando sono sulla pista di una preda. Grazie al loro potente olfatto riescono a percepire l’odore di una preda o di una carcassa anche a 500 metri di distanza circa. Gli attacchi marini vengono compiuti solitamente dentro l’acqua, ma capita che lo squalo bianco salti (possono saltare fino a 3 metri in altezza) per accorciare la distanza tra se e le prede più veloci. Il video, girato probabilmente a largo dell’Isola di Guadalupe, è stato visto sul web da migliaia di persone che hanno commentato in maniera entusiastica le immagini.

Edit: è bene precisare che queste impressionanti immagini, sebbene rilanciate dai tabloid inglesi in data odierna, risalgono in realtà al 2016.