Invadono le case e si mordono tra loro: è invasione di topi “pazzi” a Gattolino

Interni: Scopri cosa accade Oggi in Italia

Invasione di topi pazzi nel cesenate: i roditori saltano sulle auto, invadono le case e si mordono tra loro

Da diversi giorni il comune di Gattolino (Cesena) si sta confrontando con un’inquietante invasione di topi. I roditori, infatti, sono soliti riversarsi nelle strade attorno al paese emiliano, specialmente durante le ore notturne. Questo ha causato un numero record di investimenti ed il conseguente intervento di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e personale Asl per rimuovere le centinaia di carcasse rimaste sul manto stradale.

A rendere ancora più surreale la situazione ci sono le testimonianze degli abitanti di zona che hanno contattato in massa i Vigili del Fuoco comunicando di aver ritrovato topi in casa, di averli visti balzare sopra le auto in corsa e di averli visti mentre si aggredivano e mordevano tra loro.

Invasione di topi pazzi: il comune sta disinfestando la zona

Per risolvere l’emergenza roditori, il comune di Gattolino ha già predisposto una disinfestazione della zona tesa ad eliminare l’eccesso di topi. Nel frattempo è stato contattato l’Istituto Zooprofilattico di Forlì per fare esaminare le carcasse degli animali ed escludere che possano essere affetti da patologie. Secondo quanto riferito dalle autorità locali la causa di questa infestazione può essere dovuta alla chiusura di un allevamento di piccioni abbandonato in cui i roditori erano soliti trovare cibo: l’assenza di nutrimento li avrebbe dunque spinti a cercarlo altrove.