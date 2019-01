Isola dei Famosi 2019: le prime dichiarazioni dei naufraghi

Ci siamo, questa sera partirà, ufficialmente, la nona edizione de “L’Isola dei Famosi” (a proposito, qui vi abbiamo parlato delle novità di questa edizione).

Il sito ufficiale del reality, in esclusiva, ha raccolto le prime dichiarazioni dei naufraghi che sono già partiti per l’Honduras. Ecco cosa hanno raccontato.

Sarah Altobello (qui la sua scheda): “Per me l’Isola rappresenta tutto. Appena mi diplomai volevo fare L’Isola dei Famosi. Il mio master è stata la vita. E, subito, dopo, spero l’Isola dei Famosi. E’ tutto. Voglio portare la mia naturalezza e spontaneità. Essere la sosia di Melania Trump mi ha portato molto fortuna ma diciamo che sono la versione da giovane”

Youma Diakite (qui la sua scheda): “Spero di riuscire ad esprimere a pieno la mia allegria, la mia gioia di vivere. E che diventi contagiosa. I mosquitos sono la cosa che mi spaventa di più”.

Riccardo Fogli (qui la sua scheda): “Credo che il sogno degli italiani sia andare all’Isola con queste belle donne. Ed invece ci saremo noi. In pratica sono in tour da tre anni, ho dedicato poco tempo alla mia famiglia. Mia moglie mi ha detto: “Amore ti vedremo di più all’Isola che se sei in tournèe. Mi impongo di sopportare tutti”.

Grecia Colmenares (qui la sua scheda): “Sono emozionata per questa esperienza all’Isola. Spero che la gente mi veda per come sono io. Ho bisogno del mio tempo per stare tranquillo”.

Le figlie di Mihajlovic (qui la loro scheda): “Ci completiamo a vicenda. I nostri genitori, in particolare il padre, ci hanno fatto due raccomandazioni: non litigare e non abbandonare”.

Marina La Rosa (qui la sua scheda): “Vive le donne. Vado all’Isola perché preferisco pentirmi di quello che faccio”

Jo Squillo (qui la sua scheda): “Porterò armonia, benessere, buona sintonia tra le donne. Sull’Isola penso più di svestirmi che vestirmi. L’abito migliore è la sensibilità di chi la veste. Dimostrerò che le donne sono più brave degli uomini”.

Marco Maddaloni (qui la sua scheda): “Per me l’Isola potrebbe rappresentare un conoscermi meglio. E combattere gli incubi del passato”.

Abdelkader Ghezzal: “Sono un ex calciatore, in giro per l’Italia, sono tornato a casa e mi godo la vita Il rapporto con gli altri? Non lo vedo come un problema. Sono sempre stato allegro, simpatico. Sono single, libero come l’aria. Se trovo l’amore bene”.

Luca Vismara(qui la sua scheda): “Ho scelto di partire per l’Isola dei famosi perché nelle mie canzoni scrivo soprattutto di mare, isole. E, quindi, per me, è come vivere un album in 4D. Con gli altri naufraghi ci si confronterà anche in maniera accesa. Sono incuriosito dal misticismo di Paolo Brosio, che io non ho per niente. Magari mi converte”

Taylor Mega: “Penso che senza il telefono vivrò me stessa al 100%. Non mi piace litigare. Cerco di lasciar stare. Un difetto? Se sbrocco, sbrocco. Mi mancherà il lusso, tutti gli agi, non mi piego nemmeno le mutande da sola. C’è qualcuno che fa tutto per me”

Paolo Brosio (qui la sua scheda): “Non voglio essere naufrago ma compagno d’avventura. Per me l’Isola è un banco di prova per vedere se la mia fede, nella difficoltà e tentazioni, rimane salda. Sono convertito ma peccatore”

Aaron Nielsen (qui la sua scheda): “Mia mamma mi ha dato dei consigli, di essere onesto e gentile con le persone. Di rispettare tutti e creare una bella armonia col gruppo.

Demetra Hampton: “Paolo Brosio è stupendo. Spero che vncerà lui perché è una persona adorabile. La sopravvivenza? La vedo intrigante”

Appuntamento a questa sera, con la prima puntata de “L’Isola dei Famosi 9”.

Maria Rita Gagliardi