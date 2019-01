Kate Middleton dissolve i dubbi sulla gravidanza ma sfida il protocollo: regina di stile ma anche di gaffe?

Da quando è diventata la Duchessa di Sussex, Meghan Markle è al centro dell’attenzione mediatica per le vicende legate ai suoi familiari, ma anche per le sue gesta da moglie del Principe Harry. L’ex attrice americana viene costantemente seguita dai media che vivisezionano, minuziosamente, i suoi comportamenti e i suoi look.

In questi ultimi mesi, Meghan ha letteralmente surclassato la cognata Kate Middleton con il suo stile e la sua bellezza. Ma Kate, durante il terzo incontro ufficiale al quale ha presenziato in una settimana, è riuscita a riprendersi lo scettro di “Duchessa amata ed ammirata dai sudditi inglesi e i media di tutto il mondo”. La Duchessa di Cambridge si è recata in visita alla “Family Action”, un’associazione che sostiene le famiglie in difficoltà. Per l’occasione, Kate ha sfoggiato un elegante abito verde bosco del marchio londinese Beulah, da circa 626 euro. La scelta di tale brand non è affatto casuale, Infatti, la griffe difende le donne che hanno subito una violenza. Kate, da sempre impegnata, insieme al principe William, in cause umanitarie, ha voluto dare il suo contributo nell’aiuto verso le vittime di abusi.

Lo splendido outfit non è passato inosservato anche per un altro importante particolare: la linea perfetta della Middleton che, di fatto, smentisce l’attesa di un quarto bebè. Durante l’incontro, però, Kate è stata protagonista di uno “scivolone” che ha fatto molto discutere: ha accavallato le gambe, postura che la Regina Elisabetta non tollera perché volgare.

Kate è, dunque, regina di stile, ma anche di gaffes?

Maria Rita Gagliardi