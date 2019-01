“Latte e Stelle”, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 Gennaio 2019 in onda su LatteMiele

Dedichiamo, come di consueto, una finestra mattutina a “Latte e Stelle”, la rubrica giornaliera dell’oroscopo di Paolo Fox in onda su LatteMiele.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Agevolazioni in corso. Ma l’hai trovato l’amore? Perché questo periodo, e soprattutto agli inizi del mese, comunque qualche occhiata più o meno furtiva dovrebbe essere partita. Poi è chiaro che ognuno vive i sentimenti come desidera. Vi ho detto che l’astrologia non è magia, però quando abbiamo un buon oroscopo siamo più osservati, ci sentiamo un pochino più belli, giochiamo un po’ di più anche con gli altri. Tra lunedì e mercoledì hai dovuto discutere o addirittura arrabbiarti per far valere le tue opinioni ma ora si può recuperare;

Toro. Il Toro ha un giovedì interessante e per te che da tempo stai cercando conferme dico sempre che Febbraio sarà un mese migliore. Ora, non è che in automatico- siccome arrivano nuovi pianeti- si trova il sentimento giusto, però c’è più disponibilità e quando c’è disponibilità anche le persone si avvicinano un pochino di più. Tra giovedì e sabato recupero emotivo;

Gemelli. Un’altra giornata che invita ad essere cauti perché pare che qualcosa non vada per il verso giusto. Qualcuno è stato anche male e a furia di dormire poco, pensare troppo alle cose, sei stato vittima di una grande confusione, magari anche di uno sbandamento fisico. Attenzione anche se hai avuto un piccolo problema, magari un malessere di stagione. Cerca di rilassarti e se ci sono conflitti d’amore o di famiglia rimanda ogni discussione a Febbraio;

Cancro. Posso capire che tu ogni tanto viva momenti di insoddisfazione perché sei una persona che ama stare con le persone e ama anche l’amore, scusa il gioco di parole, però poi sei anche una persona che ha bisogno di capire quanto vale un amore nel momento del distacco, nel momento della sofferenza, ovvero i Cancro più sono lontani da una persona più la desiderano e più hanno la consapevolezza di amare, ma questo comporta ogni tanto un inutile squilibrio tra ciò che desideri e ciò che hai. Quindi, ti viene voglia magari di mandare a quel paese qualcuno salvo poi rimpiangerlo. Attenzione a non fare confusione.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone tre giorni importanti con una Luna che aiuta i viaggi, i desideri. Tu che ami comandare e imporre la tua volontà, anche se magari con dolcezza e diplomazia, adesso sei anche più vivace ed intrigante. Puoi portare molta serenità al tuo cuore. Ricorda che anche se non te ne rendi conto a volte i tuoi atteggiamenti molto forti, molto determinati, possono suscitare negli altri un atteggiamento non proprio simpatico, ovvero a volte puoi sembrare arrogante, puoi sembrare troppo presuntuoso: cosa che non è, assolutamente. Quindi, un atteggiamento più disponibile secondo me è importante soprattutto se cerchi lavoro o desideri riconfermarlo;

Vergine. La Luna oggi transita in Vergine ma in ogni caso questa è una giornata con un punteggio medio per questo segno zodiacale. Non solo perché ultimamente ci sono stati problemi fisici ma anche perché l’amore è andato a rallentatore, magari non per colpa tua: se uno non sta bene non è che può stare accanto alla persona amata quanto vorrebbe, anche se hai un raffreddore baciarla diventa difficile, magari ti schiva pure perché pensa “Adesso mi attacca qualcosa”. Allora, se c’è stato qualche problema bisogna superarlo. Recupero possibile entro domenica;

Bilancia. La Bilancia deve notare che Mercurio, con un transito importante, aiuta. Aiuta in che settore? Beh, lavoro e anche aiuta il desiderio di evadere. Questo per te è molto importante: toccare altre città confrontarti con altre persone. Se ci sono state delle incomprensioni, delle lontananze, si potrà ricucire uno strappo. Restano sempre tensioni, distanze. Attenzione ad una persona Capricorno o Cancro che potrebbe essere un po’ troppo statica per le tue esigenze;

Scorpione. Lo Scorpione deve approfittare di questa seconda parte della settimana perchè tutto sommato finisce in crescendo. Bello questo oroscopo, considerando anche che c’è da recuperare un po’ di energia. Sì, tu mi dirai: “Anche qualche soldino?”. Sono d’accordo con te. Relazioni importanti con gli altri segni d’acqua. Quante volte nella vita di uno Scorpione è stato decisivo il rapporto con un Pesci, con una persona del Cancro. In questi giorni anche un Capricorno può essere di riferimento.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è talmente febbrile, è talmente eccitato, che adesso potrebbe anche prendere qualche cantonata per fare troppo. Magari vuole vivere con grande passione una situazione che va invece calibrata. Se adesso ti aspetti notizie importanti e di lavoro, non sbagli però non puoi pretenderle subito. Ci vuole un po’ di pazienza. A volte avere troppi stimoli dall’esterno può creare confusione;

Capricorno. Una persona potrebbe farti un’offerta particolare che può riguardare anche l’amore. Io dico sempre che quando abbiamo un oroscopo buono non dobbiamo aspettare che citofoni qualcuno o guardare il soffitto in attesa che una persona arrivi. No. Bisogna darsi da fare e lo dico al Capricorno perché questo è un segno che a volte si dà molto da fare nell’ambito del lavoro e un pochino meno in amore. E invece adesso è arrivato il tuo momento, soprattutto se vivi una storia che è stata un po’ occultata. Hai bisogno di ufficialità;

Acquario. L’Acquario è un po’ contrastato, contrariato, polemico. Ha iniziato la settimana in maniera molto sbandata e qualcuno ha dormito anche male lunedì e martedì. Un po’ come il Leone hai bisogno dell’attenzione degli altri, con una grande differenza: il Leone deve competere e pensa che sia giusto superare gli altri, l’Acquario invece non guarda tanto gli altri e fa le cose un pochino per se stesso. Però ricorda che un cambiamento è in corso e dovrà essere maturato ancora di più nei prossimi mesi;

Pesci. Sarebbe importante circondarsi di persone che diano stimoli e non di persone alla ricerca di un qualcosa che tu non puoi dare. Tu hai tante cose da dare ma adesso è come se avessi chiuso le porte, come se questo tesoretto d’amore, di passione, che hai nel cuore sia chiuso per paura che venga dissipato. Forse qualcuno a rubato la tua fiducia? Da gestire con prudenza i rapporti interpersonali, almeno fino a Febbraio. Poi via libera quando Venere non sarà più contraria. Però posso immaginare che qualcuno ti abbia stranito, ti abbia tradito, deluso negli ultimi tempi. Ritrova la fiducia, non negli altri ma in te stesso: mi raccomando.

Maria Mento