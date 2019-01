Riassunto puntata Uomini e Donne oggi 24 gennaio 2019: la finta scelta di Lorenzo

Riassunto puntata Uomini e Donne 24 gennaio 2019

Oggi è andata in onda una nuova puntata del talk show, Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Ecco il riassunto della puntata di oggi! La puntata odierna è interamente dedicata al trono di Lorenzo Riccardi, che si è presentato in studio vestito di tutto punto. Sembra proprio che sia pronto a fare la sua scelta! Entrano in studio anche le due corteggiatrici, visibilmente emozionale, ed ecco che sullo schermo mandano in onda i best moments di entrambe. Alla fine le due escono ed il tronista chiama prima Claudia Dionigi, le dice di essere la scelta e di aspettarlo in camerino. La corteggiatrice, felicissima, lo ascolta ed esce. È il momento di Giulia Cavaglià, che fa il suo ingresso in studio. A questo punto Lorenzo dice anche a lei che è la sua scelta. Nel frattempo rientra Claudia ed entrambe capiscono il bluff del tronista, lo mandano a quel paese e minacciano di non ripresentarsi più alla sua corte. Lorenzo ha quindi collezionato due “si”: Claudia si arrabbia, mentre Giulia sembra avere una reazione più fredda a quello che le sta succedendo.

Maria De Filippi lo aveva avvisato delle possibili conseguenze di una finta scelta e Lorenzo, in lacrime, le aveva dato ragione. Pare che il teatrino sia stato allestito perché Lorenzo ha avvertito la necessità di capire se le due corteggiatrici fossero state un “no“, come hanno sostenuto durante l’ultima puntata, o se invece avessero agito diversamente magari a scopo di aumentare la visibilità. Una volta capito le intenzioni del tronista Giulia dice di non voler tornare più in trasmissione, che per lei possono anche salutarsi e così esce. Claudia si vede che è molto provata dalla presa in giro ed afferma che vorrebbe andarsene, ma non avrebbe senso perché nonostante la rabbia, e la delusione, comunque ci tiene e sa che tornerebbe.