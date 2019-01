Antonella Clerici torna a ‘La Prova del Cuoco’?

Da quando Elisa Isoardi ha preso il testimone de “La Prova del Cuoco”, il programma di cucina non sta registrando ascolti entusiasmanti. La conduttrice, ex compagna del vice Premier Matteo Salvini, non è riuscita a fidelizzare il pubblico della trasmissione che, al contrario, sui social, l’ha accusata di poca empatia e di non essersi sufficientemente amalgamata con il resto del cast.

Dopo la rivoluzione attuata dal nuovo direttore Carlo Freccero a Raidue, anche a Raiuno potrebbero esserci dei cambiamenti, per quanto riguarda alcuni programmi. Tra questi, vi è, appunto, “La Prova del Cuoco”. Secondo quanto rivela il settimanale “Oggi”, in esclusiva, Antonella Clerici potrebbe tornare, dopo un anno di pausa, proprio a “La Prova del Cuoco”, programma che l’ha consacrata a regina del palinsesto mattutino e che aveva lasciato per dedicarsi completamente al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle.

Ma che fine farebbe la Isoardi che, da settembre, è alla guida del programma, pur non avendo convinto il pubblico? La conduttrice, che già in passato aveva condotto la trasmissione, quando Antonella era in dolce attesa della figlia, passerebbe al timone de “La Vita in Diretta”, al fianco di Tiberio Timperi e al posto di Francesca Fiadini.

Non siamo in grado di dirvi con assoluta certezza se la notizia che vi riportiamo corrisponda a verità, o sia solo un’indiscrezione. Attendiamo ulteriori aggiornamenti.

