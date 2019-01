Belen e Diletta Leotta fanno impazzire il web con un video per Radio 105

Diletta Leotta e Belen a Radio 105 (Screenshot Video)

Il web impazzisce per il nuovo video che vede protagoniste Belen Rodriguez e Diletta Leotta. A catturare il pubblico un dettaglio “hot” legato a Daniele Battaglia.

Sin da quando Diletta Leotta e Belen Rodriguez hanno annunciato la collaborazione di una settimana a Radio 105 con una foto che le ritrae insieme, gli utenti del web si sono lasciati andare a commenti adulatori e manifestazioni di gioia per la possibilità di vedere in contemporanea le due donne più amate del momento nel palinsesto televisivo italiano.

Qualche ora fa le due bellissime showgirl sono nuovamente diventate argomento di discussione virale per un breve video apparso tra le stories della pagina Instagram di Diletta Leotta in cui il co-conduttore Daniele Battaglia si mostra in finti atteggiamenti onanistici.

Il video di Diletta Leotta e Belen fa impazzire il web

Nel brevissimo filmato in questione si vede la conduttrice catanese in primo piano che cerca di spiegare in che modo la presenza di Belen nel programma radiofonico cambierà il format: “Visto che questa settimana c’è Belen con noi in radio, vogliamo fare delle belle…”, la frase non viene completata perché l’attenzione di Diletta viene attirata dall’esclamazione di stupore dell’argentina (“Oh mio Dio”).

A questo punto sia la camera che la cameraman si rivolgono verso l’interno dello studio, proprio in quel momento si vede Daniele Battaglia in mutande che finge di masturbarsi per l’eccitazione di avere l’ospite in studio. Il video si chiude con le fragorose risate di tutti i presenti che, evidentemente, hanno trovato divertente la trovata scherzosa del conduttore.