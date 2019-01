Calciomercato Milan, ESCLUSIVO Crudeli (7Gold): “Piatek per la Champions. Chi vorrei al Milan? Sensi o Tonali”

In questi giorni l’attenzione mediatica in casa Milan è stata catalizzata dall’arrivo di Piatek dal Genoa e la conseguente cessione in prestito di Gonzalo Higuain al Chelsea, dove ritroverà il suo mentore Maurizio Sarri. Per l’occasione è stato nostro ospite il noto giornalista sportivo e opinionista di ‘7Gold’ Tiziano Crudeli, che in ESCLUSIVA ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Per quanto riguarda le mosse in entrata devo dire che Paquetà e Piatek mi sembrano due grandi giocatori. Il brasiliano ha dato spettacolo al Ferraris con una delle sue giocate ma è ancora troppo presto per esprimere giudizi, il calcio italiano è ben diverso da quello sudamericano. Piatek mi auguro che nel Milan possa continuare a segnare e possa portare il Milan a qualificarsi per la Champions League. Higuan in uscita? Mossa giusta visto lo scarso rendimento. Giusto farlo andare via se non credeva nel progetto sin dall’inizio. Il risparmio del Milan sarebbe vicino a 17,79 milioni tra minore costo del prestito e spesa per lo stipendio. Chi sono i miei sogni di mercato? Due prospetti dal grande futuro, Sensi del Sassuolo o Tonali del Brescia”.

Simone Ciloni