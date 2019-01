Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO Monti (Gazzetta dello Sport): “Allan-Psg? Non penso partirà. Temo per Koulibaly in estate”

In casa Napoli da settimane non si fa altro che analizzare la vicenda riguardante il centrocampista brasiliano Allan, faro della mediana di Carlo Ancelotti corteggiato dal Paris Saint-Germain in questa sessione di mercato invernale. Per fare il punto sulla situazione abbiamo interpellato il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Gianluca Monti, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così espresso a riguardo:

“Penso che alla fine Allan non sarà ceduto questo mese: il presidente De Laurentiis aveva fissato il prezzo per poterlo vendere in caso di offerta veramente irrinunciabile, quantificato intorno ai 90 milioni di euro. Solo per questa cifra il brasiliano avrebbe lasciato i partenopei a gennaio, ma l’intenzione del Psg era diversa, così si spiega il forte interesse del club transalpino verso Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo. Sicuramente uno tra Allan e Koulibaly lascerà Napoli in estate, ma penso sia molto più probabile che a dire addio sarà il difensore senegalese, visto che ha una valutazione superiore ai 100 milioni”.

Simone Ciloni